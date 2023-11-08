Reacher Geri Döndü ve Her Zamankinden Daha Çok Aksiyon Dolu!

Hit dizi geri döndü ve her zamankinden daha çok aksiyon dolu! Prime Video, Reacher dizisinin ikinci sezon fragmanını yayınladı ve adrenalin yüklü dizinin 15 Aralık’ta ekranlara döneceğini açıkladı. İlk sezona gösterilen yoğun ilginin ardından ikinci sezonda aksiyon ve tehlike seviyeleri artıyor! Prime Video, ayda sadece 39 TL'ye özel indirimleri, geniş seçenekleri, kullanım kolaylığını ve kaliteli dijital eğlenceyi üyeleri ile buluşturuyor.

Dünya çapında 240'tan fazla ülke ve bölgede, yalnızca Prime Video'da yayınlanacak dizinin, ilk üç bölümü 15 Aralık'ta, takip eden bölümleri ise 19 Ocak 2024'e kadar her Cuma yayınlanacak.

Reacher dizisi, kısa sürede Jack Reacher boyutunda global bir izleyici kitlesine ulaştı. Amerika’da gelmiş geçmiş en çok izlenen sezonlardan ve dünya çapında Prime Video’da en çok izlenen ilk beş sezondan biri olmayı başardı. Prime Video izleyicileri, ilk sezonu anında izleyebilir.

Reacher’ın ikinci sezonu hakkında:

Reacher'ın ikinci sezonu, kıdemli askeri polis müfettişi Jack Reacher'ın (Alan Ritchson) eski bir ABD Ordusu birimi olan 110. MP Özel Soruşturma üyelerinin gizemli ve vahşice birer birer öldürüldüğüne dair şifreli bir mesaj almasıyla başlar. Tehlikeli yaşam tarzından uzaklaşan Reacher, olayı araştırmak için ailesi haline dönüşen üç eski takım arkadaşıyla yeniden bir araya gelir; bunlar arasında Frances Neagley (Maria Sten), adli muhasebeci Karla Dixon (Serinda Swan) ve hızlı konuşan, sustalı bıçaklı, aile babası David O'Donnell (Shaun Sipos) vardır.

Birlikte, her aşamasında riskin artmaya devam ettiği bir gizemde, noktaları birleştirmeye başlarlar. Onlara kimin ihanet ettiğini çözmeye çalışırken, sırada kimin öleceği sorusu da gündeme gelir. Benzersiz zekası ve fiziksel kuvvetini kullanan Reacher, gerçeği ortaya çıkarmak ve biriminin üyelerini korumak için hiçbir şeyden vazgeçmeyecektir. Reacher ve ekibinin kesin olarak bildiği bir şey varsa, o da Özel Dedektifler birimine bulaşılmaması gerektiğidir. Yeni sezonda, Reacher ve 110 Birimi’nin sert bir karşılık vermesine hazır olun.