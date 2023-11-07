Prime Video, Yeni Türk Original Filmi Bihter’in Karakterlerine Dair İlk Bilgileri Paylaştı

Prime Video; merakla beklenen Bihter filmini 16 Kasım’da aboneleriyle bir araya getirecek. Prime Video, Amazon Prime üyeliğinin bir parçasıdır. Prime üyeleri, ayda sadece 39 TL'ye tek bir üyelikte tasarruf, kolaylık ve eğlencenin tadını çıkarıyor.

Bihter Hakkında:

Tutku, sadakatsizlik, cesaret ve korkaklığın bir felakete dönüşmesinin anlatıldığı hikaye, izleyicileri 1900’lerin büyülü atmosferine doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Yeni Türk Original filmi Bihter, Halit Ziya Uşaklıgil'in eserine farklı ve taze bir bakış getiriyor.

Yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper’in üstlendiği, senaryosunu Merve Göntem’in kaleme aldığı, Timur Savcı ve Cemal Okan’ın yapımcılığıyla TAFF Pictures imzalı filmin iddialı oyuncu kadrosunda Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant, Hande Ataizi, Helin Kandemir, Nezaket Erden, Lorin Merhart, Mert Can Tekin, Mert İnce, konuk oyuncu olarak ise Ebru Özkan ve Tilbe Saran yer alıyor.

Bihter (Farah Zeynep Abdullah) Kimdir?

Genç ve güzel Bihter, Firdevs Hanım’ın küçük kızıdır. Annesinin yapmış olduğu hataları omuzlarında büyük bir yük olarak taşıyan Bihter’in hayatı, imalı bakışlar ve dedikoduların zehriyle gölgelenmiştir. Annesinin yarattığı karanlıktan çıkmak için beklediği fırsat, zengin ve saygıdeğer Adnan Bey’in evlilik teklifiyle ayağına gelir. Hayatı boyunca en büyük korkusu annesine dönüşme ihtimali olan Bihter, güç ve para sahibi arzulanan bir kadın olmanın ne demek olduğunu keşfettikçe korkularıyla yüzleşmek zorunda kalır.

Behlül (Boran Kuzum) Kimdir?

Yakışıklı ve çapkın Behlül, amcası Adnan Bey’in himayesi altında büyümektedir. Siyaset okumuş olmasına rağmen, amcasının ona sunduğu rahat ve refah dolu hayatından oldukça mutlu olan Behlül’ün politikaya atılmak gibi bir gayesi bulunmamaktadır. Ailenin yaramaz delikanlısı olarak görülen Behlül’ün Beyoğlu maceraları ve dillere destan çapkınlıkları meşhurdur. Çapkın ve çocuksu kişiliğinin yanı sıra ailesine çok düşkün olan Behlül, onlara karşı minnet duygusu hissetmektedir.

Adnan Bey (Osman Sonant) Kimdir?

Varlıklı bir İstanbul beyefendisi olan Adnan Bey, şehrin en üst tabakasına mensuptur. İki çocuk babası olan Adnan Bey, eşi vefat ettikten sonra tüm hayatını onlara adamıştır. Bir gün kendinden yaşça küçük olan Firdevs Hanım’ın kızı Bihter’e aşık olunca, hayatını daha fazla yalnız devam ettirmeme kararı alır.

Firdevs (Hande Ataizi) Kimdir?

Hayatı boyunca yaşlanmayı ve anne olmayı hiçbir zaman kabul edememiş olan Firdevs Hanım’ın hayattaki en önemli amacı gösterişli hayatını devam ettirmeye çalışmaktır. Yaşadığı hayattan çok daha iyisini hak ettiğine inanan Firdevs Hanım’ın kocasını aldatıp ölümüne sebep olması, dahil olmak istediği sosyetenin ağzından düşmemektedir. Adnan Bey ile evlenmeyi kendi için bir fırsat olarak görse de Adnan Bey’in Bihter ile evlenmek istemesini kabullenmek zorunda kalır. Kızı Bihter’de kendisini gören Firdevs, herkesten önce olacakları sezip dönülmez hataları önlemeye çalışır.

Nihal (Helin Kandemir) Kimdir?

Annesinin vefatından sonra babası Adnan Bey’e oldukça düşkünleşmiş olan Nihal’in en büyük korkusu yalnızlıktır. Nihal, babasının Bihter ile evlenme kararına saygı göstermeye çalışsa da annesinin hatırasının ve kendisinin unutulma ihtimali onu çok üzmektedir. Annesinin yokluğunun yarattığı hisle mücadele etmeye çalışan Nihal, bir de çocukluktan genç kızlığa geçerken yetişkin hayatının getirdiği karmaşık duygularla mücadele eder.

Peyker (Nezaket Erden) Kimdir?

Firdevs Hanım’ın büyük kızı olan Peyker, mesafeli tavrıyla kardeşi Bihter’den ayrılmaktadır. Annesinin onaylamadığı Nihat ile evlenir ve bir çocuk sahibi olur.

Matmazel de Courton (Ebru Özkan) Kimdir?

Nihal ve Bülent’in mürebbiyesi olan Matmazel, Adnan Bey’in eşinin vefatının ardından hayatını adadığı çocuklara annelik yapma görevini üstlenmiştir. Adnan Bey’in Bihter ile evlenmesinin, yalıdaki herkesin hayatını değiştireceğini farkındadır.



Nihat ( Mert Can Tekin) Kimdir?

Firdevs Hanım’ın hiçbir zaman aileye denk görmediği için onaylamadığı Nihat, Peyker’in eşidir. Onaylanma arzusuyla her zaman kendini ispatlamaya çalışmaktadır. Bihter’in yardımıyla Adnan Bey’in yanında çalışmaya başlayan Nihat, hayatının fırsatını yakalar.

Beşir (Lorin Merhart) Kimdir?

Nihal ile beraber büyüyen Beşir, yalıda hizmetli olarak çalışmaktadır. Nihal’e duyduğu karşılıksız aşk, hastalığını daha da tetikleyip onu yataklara düşürecektir.