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PASAJLAR, 6 Ekim’den itibaren sadece MUBI’de

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PASAJLAR, 6 Ekim’den itibaren sadece MUBI’de
Amerikan bağımsız sinemasının önde gelen isimlerinden Ira Sachs’ın yönettiği PASAJLAR / PASSAGES, Franz Rogowski, Adèle Exarchopoulos ve Ben Whishaw’lu kadrosuyla arzunun ve ilişkilerin doğasına cesur bir bakış atıyor.

Prömiyerini ocak ayında Sundance’te yapan, şubat ayında Berlin Film Festivali’nin Panorama bölümünde gösterilen PASAJLAR, 42. İstanbul Film Festivali’ndeki gösteriminin ardından ilk kez MUBI’ye geliyor. Yarı otobiyografik filmi Keep the Lights On (2012) ile Berlinale’de ödül kazanıp yükselişe geçen, Love Is Strange (2014), Little Men (2016) ve Frankie (2019) gibi filmlerle tüm dünyanın dikkatini çeken yönetmen Ira Sachs, PASAJLAR ile ilişkilerin karmaşık doğasını cüretkâr bir dille ve tüm çelişkileriyle masaya yatırıyor.

Avrupa sinemasının üç büyük yıldızı Franz Rogowski, Adèle Exarchopoulos ve Ben Whishaw’un başrolleri paylaştığı film, hikayenin merkezine bencil, manipülatif ve çevresindekilere zarar veren Tomas’ı yerleştiriyor. Evliliğini mahvetmekle kalmayıp iki ilişkisinde de toksik bir hakimiyet kuran bir adamın hikayesini anlatan PASAJLAR, 6 Ekim’den itibaren sadece MUBI’de.

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