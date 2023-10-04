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Paribu Cineverse'da Sihirli Kapı Açıldı: Masal Zamanı 2 Ön Gösterim Heyecanı!

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Paribu Cineverse'da Sihirli Kapı Açıldı: Masal Zamanı 2 Ön Gösterim Heyecanı!
Paribu Cineverse, birçok filmi dünya ile aynı anda izleyicilerle buluşturan bir platform olarak öne çıkıyor. Kubilay Güleçoğlu'nun yönetmenliğindeki Masal Zamanı 2 "Sihirli Kapı" filmi için gerçekleşen ön gösterim, 1 Ekim Pazar günü Paribu Cineverse Kanyon'da gerçekleşti. Bu özel etkinliğe, film yönetmeni Kubilay Güleçoğlu ve oyuncu kadrosu da katıldı.

Paribu Cineverse, birçok filmi dünya ile aynı anda izleyicilerle buluşturan bir platform olarak öne çıkıyor. Kubilay Güleçoğlu'nun yönetmenliğindeki Masal Zamanı 2 "Sihirli Kapı" filmi için gerçekleşen ön gösterim, 1 Ekim Pazar günü Paribu Cineverse Kanyon'da gerçekleşti. Bu özel etkinliğe, film yönetmeni Kubilay Güleçoğlu ve oyuncu kadrosu da katıldı.

Türkiye’nin en ünlü çocuk oyuncu kadrosunda ve en fantastik masal evrenine sahip olan Masal Zamanı evreninin ikinci filmi Masal Zamanı 2 "Sihirli Kapı", Kubilay Güleçoğlu yönetmenliğinde 6 Ekim Cuma günü vizyona giriyor. Vizyondan önce 1 Ekim Pazar günü Paribu Cineverse Kanyon’da ön gösterimi gerçekleştirilen film, filmin ünlü oyuncu kadrosunu ağırladı. Ön gösterimde yönetmen Kubilay Gülaçoğlu’nun yanı sıra oyuncu kadrosundan Lavinya Ünlüer, Ebrar Demirbilek, Özkan Sağın, Hakan Hatipoğlu, Nisan Aktaş, Oktay Delibalta, Kaan Yılmaz, Billur Yazgan, Özge Sesli, Kübra Güleçoğlu, Sera Tokdemir, Kuban Turan, Nergis Kumbasar ve Yasmin Erbil de katıldı.

Ailece izlenebilecek bir macerayı beyaz perdeye taşıyan Masal Zamanı 2 "Sihirli Kapı", sadece masal kahramanlarının görebildiği bir sihirli kapıdan gelen kötülerin iyilerle mücadelesini konu ediniyor. “Melez Prenses” Melisa, “Kurt Adam” Erman ve masal diyarından iyilere yardıma gelen Alper, kötü cadı Yasemin ve Cüce’nin planlarını boşa çıkarmaya çalışırlar.

Kaynak:Haber Kaynağı

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