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Paribu Cineverse, 29 Eylül'de Sinemaseverlere Yepyeni Filmler Sunuyor

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Paribu Cineverse, 29 Eylül'de Sinemaseverlere Yepyeni Filmler Sunuyor
Paribu Cineverse, 29 Eylül Cuma günü sinemaseverleri heyecanla beklenen yeni film vizyonlarıyla buluşturuyor. Bu hafta vizyonda hangi filmler var? Öne çıkan yapımlar neler? Gelin, yakından inceleyelim.

Paribu Cineverse, 29 Eylül Cuma günü sinemaseverleri heyecanla beklenen yeni film vizyonlarıyla buluşturuyor. Bu hafta vizyonda hangi filmler var? Öne çıkan yapımlar neler? Gelin, yakından inceleyelim.

Paribu Cineverse'da Bu Haftanın Yeni Filmleri

Birçok sinema tutkunu, hafta sonları vizyona giren filmleri takip eder. Paribu Cineverse, bu Cuma da sinemaseverlere muhteşem bir film seçkisi sunuyor. 29 Eylül Cuma günü vizyonda olacak filmler arasında, Kuru Otlar Üstüne ve Paw Patrol: Süper Film gibi animasyon ve dram türündeki filmler öne çıkıyor. Daha fazla bilgi ve detaylar için Paribu Cineverse resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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Kuru Otlar Üstüne: Cannes'tan Ödüllü Film

Cannes Film Festivali'nde büyük ses getiren Kuru Otlar Üstüne, bir öğretmenin sıra dışı hikayesini ele alıyor. Filmde, zor bir görevi tamamlamaya çalışan Samet'in yaşadığı gizemli olaylara şahit oluyoruz.

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Paw Patrol: Süper Film – Macera Dolu Bir Animasyon

Animasyon severler için bu haftanın dikkat çeken diğer filmi Paw Patrol: Süper Film. Film, süper güçlü köpeklerin Macera Şehri'nde yaşadıkları maceraları anlatıyor.

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Kare Takımı: Gizemli Ada – Müzik ve Macera Bir Arada

Kare Takımı: Gizemli Ada filmi, iki ailenin müzik yarışmasına katılımı ve yaşadıkları maceralarla sinemaseverleri eğlendirmeyi vaat ediyor.

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Yaratıcı – Yapay Zeka İle İnsanlık Arasında Savaş

Gareth Edwards imzalı Yaratıcı, yapay zeka ve insanoğlu arasındaki savaşa ışık tutuyor. Film, eski bir ajanın karmaşık ve tehlikeli bir dünyada yaşadığı maceraları konu alıyor.

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Her Şeye Rağmen – Hayata Dair Bir Hikaye

Her Şeye Rağmen, hayatın zorluklarına rağmen ayakta kalmaya çalışan bir adamın hikayesini anlatıyor.

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Godless: Şeytan Tohumu – Gerilim Dolu Bir Korku Hikayesi

Nick Kozakis yönetmenliğindeki Godless: Şeytan Tohumu, bir kadının korkutucu hikayesini anlatıyor. Filmde, halüsinasyonlarla mücadele eden Lara'nın yaşadığı korku dolu anlar izleyiciyi bekliyor.

Bu hafta vizyona girecek filmler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz, Paribu Cineverse'in resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sinemada buluşmak üzere!

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