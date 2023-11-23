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Özgürlük filminin İstanbul Prömiyeri Suç ve Ceza'da Yapıldı

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Özgürlük filminin İstanbul Prömiyeri Suç ve Ceza'da Yapıldı
13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde Tudor Giurgiu'nun yönettiği 'Özgürlük' filminin İstanbul Prömiyeri Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirildi.

Film 21 Kasım 2023 Salı günü, saat 19.00'da, Atlas 1948 Sineması'nda izlendi. Gösterimin ardından yönetmen film ekibi izleyicilerin sorularını cevapladı.

Özgürlük filmi, 22 Kasım Çarşamba günü Kadıköy Sineması'nda, saat 16.30'da yine film ekibiyle birlikte izleyici ile buluşacak.

Öğrenci bileti 20 TL

Festivalin filmleri; Kadıköy Sineması, İBB Beyoğlu Sineması ve Beyoğlu Atlas 1948 Sineması'nda izlenebiliyor. 13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali tam biletleri; gündüz (11.30 - 13.30) seanslarında 40 TL, akşam (16.30 - 19.00 - 21.30) seanslarında 60 TL olarak belirlendi. Festival boyunca öğrenciler tüm seanslar için sadece 20 TL'ye bilet alabilecek.

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Tv-dizi-sinema-tiyatro
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