Oy'una Geldik Filminin Heyecanla Beklenen Vizyon Tarihi!

Tunceli Ovacık'ta sonlandırılan çekimler sonrası sinema severlerin merakla beklediği OY’UNA GELDİK filminin vizyon tarihi yaklaşıyor! Bu traji-komedi eserin gelirinin büyük bir kısmı Munzur Nehri'nin korunmasına katkı sağlayacak.

Belediye Başkanlarından Sürpriz Performans Film, gerçek bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyor. En dikkat çekici özelliklerinden biri ise belediye başkanlarının bu filmde oyuncu olarak karşımıza çıkması. Bağımsız bir yapım olan bu filmde, zorlu şartlara rağmen set ortamının oldukça eğlenceli ve keyifli olduğunu duyuyoruz.

Star Dolu Oyuncu Kadrosu İlyas Salman, Ömür Arpacı, Kanbolat Görkem Arslan, Volga Sorgu, Kuzey Yücehan Sevgican, Levent İdem, Evin Örnek, Zeynep Elçin ve birçok yetenekli isim, filmdeki performanslarıyla göz dolduracaklarını şimdiden belli ediyorlar.

Yönetmen Kazım Öz'den Bir Başyapıt Daha mı? Kazım Öz'ün yönetmenliğini üstlendiği bu film, "Acaba ödül alacak mı?" sorusunu da beraberinde getiriyor. Film, Avrupa'da da büyük bir ilgiyle bekleniyor ve gala çalışmalarına da başlanmış durumda.

Vizyon Tarihi Yaklaşıyor! Filmin montaj süreci devam ediyor ve seçimlerden önce vizyon şerefine kavuşması planlanıyor.

Film Detayları:

Yapım: Fanus Yapım

Fanus Yapım Yönetmen: Kazım Öz

Kazım Öz Uygulayıcı Yapımcı: Şirvan Yılmaz Kırtel

Şirvan Yılmaz Kırtel Görüntü Yönetmeni: Eyüp Boz

Eyüp Boz Senaryo: Mustafa Sarıgül

Mustafa Sarıgül Film Türü: Komedi

Komedi Oyuncu Kadrosu: İlyas Salman, Ömür Arpacı, Kanbolat Görkem Arslan, ve daha birçok değerli isim.

Bu eşsiz yapımı kaçırmamanızı tavsiye ederiz!