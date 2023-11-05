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Nefes - Yer Eksi İki’nin Yeni Fragmanı Yayında

Yayınlanma:
Nefes - Yer Eksi İki’nin Yeni Fragmanı Yayında
Sinema seyircisinin kalbinde ayrı bir yere sahip olan ‘Nefes’ filminin yazarı Hakan Evrensel’in, yine gerçek bir hayat hikayesini konu alan romanından uyarlanan TRT ortak yapımı ‘Nefes - Yer Eksi İki’ filminin yeni fragmanı yayınlandı.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı tarafından; “Onlar, asıl unutursan ölür! 90'larda, Güneydoğu Anadolu’da hayatları kesişen üç kişinin hikâyesi... Bölücü terör örgütüne karşı bir vatan mücadelesi… TRT ortak yapımı ‘Nefes - Yer Eksi İki’ 15 Aralık’ta sinemalarda! Yiğitlerimize karşı sorumluluğumuz büyük” ifadeleriyle sosyal medya paylaşımı ile duyurusu yapılan TRT ortak yapımı filmin yeni fragmanı kısa sürede büyük ses getirdi.

Yapımcılığını Mustafa Cihat Durmuş’un üstlendiği; başrollerinde Murat Yıldırım, İlker Aksum, Şahin Kendirci, Arda Anarat’ın yer aldığı filme ait yeni görüntüler duygu dolu anlara sebep oldu. 15 Aralık’ta vizyona girecek olan TRT ortak yapımı “Nefes - Yer Eksi İki”, seyircileri bu topraklarda yaşanan hikayelerin gerçekliği ile yüzleştirecek.

1993 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bir sınır karakolunda geçen olaylar çerçevesinde kesişen farklı karakterin hayat hikayesini anlatan “Nefes - Yer Eksi İki” filminin yönetmen koltuğunda ise Ozan Uzunoğlu oturuyor.

2023 yılının en çok konuşulacak filmi olmaya aday TRT ortak yapımı “Nefes - Yer Eksi İki”, 15 Aralık’ta sinemalarda.

Kaynak:Haber Kaynağı

Tv-dizi-sinema-tiyatro
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