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Nefes - Yer Eksi İki En Çok İzlenen Film Oldu

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Nefes - Yer Eksi İki En Çok İzlenen Film Oldu
Sarsıcı hikayesi, övgü toplayan oyunculuk performansları ve anlatımıyla Mehmetçikler’e saygı duruşunda bulunan TRT ortak yapımı Nefes - Yer Eksi İki, seyirciler tarafından tüm hafta boyunca en çok izlenen film oldu. Box Office Türkiye verilerine göre filmi ikinci haftasında toplam 311.751 kişi izledi.

1993 yılının Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en zorlu ve çetin şartlarında kesişen hikayelerini konu alan, başrollerinde Murat Yıldırım, İlker Aksum, Şahin Kendirci, Arda Anarat’ın yer aldığı film sinema seyircileriyle buluşuyor. Hakan Evrensel’in romanından yine yazar tarafından uyarlanan, gerçek hayat hikayelerini çarpıcı bir kurguyla anlatan Nefes - Yer Eksi İki, vizyondaki ikinci haftasında da en çok izlenen film olarak 2024’ü lider karşılıyor.

Yapımını Orgino Media Production’ın, yapımcılığını Mustafa Cihat Durmuş’un üstlendiği TRT Ortak Yapımı, senaryosu Hakan Evrensel’e ait olan ve yönetmenliğini Ozan Uzunoğlu’nun yaptığı ‘Nefes - Yer Eksi İki’ filmi tüyleri diken diken eden bir anlatım sunuyor.

İki bin metre yükseklikteki bir karakolda geçen ve bölgede görev yapmış birçok gerçek kahramandan izler taşıyan ‘Nefes - Yer Eksi İki’ her ne pahasına olursa olsun görevini bir an bile bırakmayan onurlu Mehmetçiklerin hikayesini anlatıyor.

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