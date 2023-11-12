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Ne Gemiler Yaktım’dan dikkat çekici ilk tanıtım

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Ne Gemiler Yaktım’dan dikkat çekici ilk tanıtım
Ay Yapım’ın Show TV ekranlarında çok yakında seyirci ile buluşacak yeni dizisi ‘Ne Gemiler Yaktım’dan dikkat çekici ilk tanıtım yayınlandı. Başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil’i bir araya getiren ‘Ne Gemiler Yaktım’ın ilk tanıtımı dizinin hikayesine dair merakı artırıyor.

Altan Dönmez’in yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunda Banu Kiremitçi Bozkurt’un imzası olan Ay Yapım’ın yeni dizisi ‘Ne Gemiler Yaktım’ için meraklı bekleyiş devam ediyor. Başrol oyuncuları Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil’i ilk kez gördüğümüz tanıtımda kadınların ilişkilerine vurgu yapılırken ‘kadınlar ikiye ayrılır, birbirinin kurdu olanlar ve birbirinin yurdu olanlar’ sözleri dikkat çekiyor. Deniz Baysal’ın hayat verdiği Yasemin ve Devrim Özkan’ın canlandıracağı Fidan’ın yollarının kesişmesiyle iki kadının yaşayacakları şimdiden büyük merak uyandırıyor.

Başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil’i buluşturan ‘Ne Gemiler Yaktım’ın oyuncu kadrosunda Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Nazmi Kırık, Ata Çağlan Timur, Süreyya Kilimci ve Çiğdem Selışık Onat ile Macit Koper gibi usta ve başarılı isimler yer alıyor.

Annelikten başka hiçbir ortak noktaları olmayan Yasemin (Deniz Baysal) ve Fidan’ın (Devrim Özkan) yollarının kesişmesiyle başlayan ‘Ne Gemiler Yaktım’, iki kadının birbirinden destek alarak hayatta kalma mücadelelerine seyirciyi ortak edecek. Fidan’ın geride bıraktığı karanlık bir adam olan kocası Rutkay (Berk Hakman) ile Rutkay’ın pis işlerini açığa çıkartmak için uğraşan baş komiser Toprak (Erkan Kolçak Köstendil) ise Yasemin ve Fidan’ın hayatlarını tamamen değiştirecek noktada yer alacaklar.

Kaynak:Haber Kaynağı

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