Mutluyuz Filminin Fragmanı Yayınlandı

25 Film yapımcılığında İbrahim Büyükak’ın yazıp, yönetmenliğini üstlendiği, aynı zamanda başrollerini Yasemin Sakallıoğlu ile paylaştığı ‘Mutluyuz’ filmi 29 Aralık’ta vizyonda sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Evlilikler üzerine eğlence dolu bir komedi sunacak filmden yayınlanan fragmanda Ferhat (İbrahim Büyükak) ve Aslı’yı (Yasemin Sakallıoğlu) bir otelde çiftlerin ilişkilerini toparlamak için gittikleri terapi programında görüyoruz. Ferhat ve Aslı’nın yarışa çevirdiği çift terapisindeki komik halleri fragmanda dikkat çekerken özellikle dans sahnelerinin yer aldığı anlar izleyicileri güldürüyor.

İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu’nun başrollerinde yer aldığı ‘Mutluyuz’ filminde onlara Başak Parlak, Anıl İlter, Tolga Evren, Rahmi Dilligil, Buse Kara, Efe Deprem, Banu Fotocan, Camilla Duarte Çakır eşlik ediyor.

Yakın arkadaş olan Ferhat ve Aslı, sevgilileri tarafından talihsiz bir şekilde terk edildikten sonra beraber olmaları gerektiğini anlarlar. Evliliklerinin üçüncü yılında ise ilişkileri adına işler artık yolunda gitmemektedir. Ferhat, Aslı’ya tatile çıktıklarını söyleyerek, ilişkilerine iyi gelmesi umuduyla Aslı’yı çift terapisi yapılan bir otele götürür. Aslı ile Ferhat’ın başka çiftler ile katıldıkları bu terapi, komik ve eğlenceli bir maceraya dönüşecektir.

Sinemaseverleri keyifli bir evlilik ve aile komedisine davet eden ‘Mutluyuz’ filmi 29 Aralık’ta sinemalarda…