Mutluyuz Filminin En Komik Sahnesi Yayınlandı

İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu’nun başrolünü paylaştığı ve vizyona girdiği günden beri beğenileri toplayan “Mutluyuz” filminden herkesin en çok güldüğü sahnelerin başında gelen yalan makinesi bölümü paylaşıldı. Çiftlerin birbirlerine söyledikleri yalanları açığa çıkaran makinede İbrahim Büyükak’la Yasemin Sakallıoğlu’nun komik anları herkesi kahkahalara boğdu.

İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu’nun başrollerinde yer aldığı ‘Mutluyuz’ filminde onlara Başak Parlak, Anıl İlter, Tolga Evren, Rahmi Dilligil, Buse Kara, Efe Deprem, Banu Fotocan, Camilla Duarte Çakır eşlik ediyor.

Yakın arkadaş olan Ferhat ve Aslı, sevgilileri tarafından talihsiz bir şekilde terk edildikten sonra beraber olmaları gerektiğini anlarlar. Evliliklerinin üçüncü yılında ise ilişkileri adına işler artık yolunda gitmemektedir. Ferhat, Aslı’ya tatile çıktıklarını söyleyerek, ilişkilerine iyi gelmesi umuduyla Aslı’yı çift terapisi yapılan bir otele götürür. Aslı ile Ferhat’ın başka çiftler ile katıldıkları bu terapi, komik ve eğlenceli bir maceraya dönüşecektir.