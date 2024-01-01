Mutluyuz Filmine Yoğun İlgi

25 Film yapımcılığında İbrahim Büyükak’ın yazıp, yönetmenliğini üstlendiği, aynı zamanda başrollerini Yasemin Sakallıoğlu ile paylaştığı ‘Mutluyuz’ filmi 29 Aralık Cuma sinemalarda seyircisiyle buluştu. Film ekibi vizyonun ilk günü İzmir’de, cumartesi günü de Bursa’da sinemaseverlerle bir araya gelip beraber filmi izledi. Gösterim öncesinde hayranlarının sorularını cevaplayan İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. İzmir ve Bursa’daki seyirciden tam not alan filmin oyuncuları hayranlarıyla birlikte bol bol fotoğraf çektirdi. Oyuncuların katılımıyla gerçekleşen ‘Mutluyuz’ filmi özel gösterimleri 3 Ocak’ta Eskişehir’de, 4 Ocak’ta da Ankara’da devam edecek.

İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu’nun başrollerinde yer aldığı ‘Mutluyuz’ filminde onlara Başak Parlak, Anıl İlter, Tolga Evren, Rahmi Dilligil, Buse Kara, Efe Deprem, Banu Fotocan, Camilla Duarte Çakır eşlik ediyor.

Yakın arkadaş olan Ferhat ve Aslı, sevgilileri tarafından talihsiz bir şekilde terk edildikten sonra beraber olmaları gerektiğini anlarlar. Evliliklerinin üçüncü yılında ise ilişkileri adına işler artık yolunda gitmemektedir. Ferhat, Aslı’ya tatile çıktıklarını söyleyerek, ilişkilerine iyi gelmesi umuduyla Aslı’yı çift terapisi yapılan bir otele götürür. Aslı ile Ferhat’ın başka çiftler ile katıldıkları bu terapi, komik ve eğlenceli bir maceraya dönüşecektir.