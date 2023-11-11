Murat Göğebakan Kalbim Yaralı Teaser Yayında

Yapımı CNS Production ve HM Production’ın üstlendiği Murat Göğebakan’ın yaşam öyküsünü sinema perdesine taşıyacak ‘Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı’ filminin teaserı ve afişi yayınlandı. 8 Aralık’ta vizyona girmeye hazırlanan filmin yönetmenliğini Ali Ayyıldız üstlenirken, senaryosu Ali Ayyıldız, Lütfi Albayrak ve Sezgin Irmak imzası taşıyor ve unutulmaz sanatçıyı başarılı oyuncu Burak Sevinç canlandırıyor.

OKYANUSLARI AKVARYUMA SIĞDIRAN SEVGİ ADAMI MURAT GÖĞEBAKAN’IN HAYATI SİNEMA PERDESİNE GELİYOR

‘Ben Sana Aşık Oldum’ ve ‘Vurgunum’ şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kuran Murat Göğebakan’ın zorluklarla dolu hayat yolculuğu sinema seyircilerini derinden etkileyecek. Yaşadığı tüm engellere rağmen başını dik tutarak sürdürdüğü mücadelesi, hastalığı ve derin yara aldığı aldatılma hikayesi müzik kariyeriyle birlikte harmanlanarak beyaz perdeye aktarılacak.

KANSERİ YENDİM, İHANETİ YENEMEDİM…

Murat Göğebakan’ı canlandıran Burak Sevinç’e, Tuvana Türkay ve Hande Soral eşlik ettiği filmin oyuncu kadrosunda Merve Kansu, Necmi Yapıcı, Feride Çetin, Levent Tülek, Durukan Çelikkaya, Faruk Pakiş, Güney Kılınç yer alıyor. Sanatçının hayatındaki dönüm noktalarını ve yaşama tutunma çabasını gözler önüne serecek olan filmin en dokunaklı yanı ise ‘Kanseri yendim, ihaneti yenemedim’ sözleriyle açıklanıyor.

Kral FM’in medya sponsoru olduğu film milyonların kalbindeki yeri hiç eksilmeyen, adı halen ve daima ‘sevda’ ile anılan Göğebakan’ın hayata tutunma hikayesini, başarı müzik yolculuğunu ve aşk ile olan sınavlarını anlatacak.

‘Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı’ 8 Aralık’ta sinemalarda.