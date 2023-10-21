Münasebetsiz Oyunu Provalara Başladı

Başarılı oyuncu Ferit Aktuğ ve Sarp Bozkurt, geçtiğimiz gün Watergarden İstanbul'da objektiflere yansıdı. 'Münasebetsiz' adlı tiyatro oyunları için Duru Tiyatro'ya provaya gelen ikili, prova esnasında gazetecilere poz verdiler.

Günler öncesinden biletlerin tükendiği akıcılık ve komediyi ustalıkla birleştiren ‘Münasebetsiz’ tiyatro oyunu için heyecanlı olduklarını belirten ikili, " Sezonun ilk oyunu olacağı için heyecanlıyız. Sağ olsun seyircilerimiz bizi yalnız bırakmıyor. Olumlu tepkilerden dolayı mutluyuz." dedi.

Ferit Aktuğ, Giray Mert Özdenoğlu, Sarp Bozkurt, Sami Aksu, Hande Yılmaz ve Selim Bulut Danışmaz’ın rol aldığı oyunda, kahramanlar arasında yaşanan yanlış anlaşılmalar ve komik durumlar izleyenlere keyifli anlar yaşattı.