  1. Anasayfa
  2. Tv-dizi-sinema-tiyatro
  3. Münasebetsiz Oyunu Provalara Başladı

Münasebetsiz Oyunu Provalara Başladı

Yayınlanma:
Münasebetsiz Oyunu Provalara Başladı
Başarılı oyuncu Ferit Aktuğ ve Sarp Bozkurt, geçtiğimiz gün Watergarden İstanbul'da objektiflere yansıdı. 'Münasebetsiz' adlı tiyatro oyunları için Duru Tiyatro'ya provaya gelen ikili, prova esnasında gazetecilere poz verdiler.

Başarılı oyuncu Ferit Aktuğ ve Sarp Bozkurt, geçtiğimiz gün Watergarden İstanbul'da objektiflere yansıdı. 'Münasebetsiz' adlı tiyatro oyunları için Duru Tiyatro'ya provaya gelen ikili, prova esnasında gazetecilere poz verdiler.

Günler öncesinden biletlerin tükendiği akıcılık ve komediyi ustalıkla birleştiren ‘Münasebetsiz’ tiyatro oyunu için heyecanlı olduklarını belirten ikili, " Sezonun ilk oyunu olacağı için heyecanlıyız. Sağ olsun seyircilerimiz bizi yalnız bırakmıyor. Olumlu tepkilerden dolayı mutluyuz." dedi.

Ferit Aktuğ, Giray Mert Özdenoğlu, Sarp Bozkurt, Sami Aksu, Hande Yılmaz ve Selim Bulut Danışmaz’ın rol aldığı oyunda, kahramanlar arasında yaşanan yanlış anlaşılmalar ve komik durumlar izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Tv-dizi-sinema-tiyatro
Son Akşam Yemeği Fragmanı Yayında!
Son Akşam Yemeği Fragmanı Yayında!
Cumhuriyetin 100. Yılında "Son Akşam Yemeği" Filmi: Farklılıkların Birleşiminde İmkansızı Başarmanın Hikayesi
Cumhuriyetin 100. Yılında "Son Akşam Yemeği" Filmi: Farklılıkların Birleşiminde İmkansızı Başarmanın Hikayesi
Güldür Güldür'ün İbrahim'i Onur Atilla'yı Tanıyamadı! Güldür Güldür'ün İbrahim'i Onur Atilla Nasıl Kilo Verdi?
Güldür Güldür'ün İbrahim'i Onur Atilla'yı Tanıyamadı! Güldür Güldür'ün İbrahim'i Onur Atilla Nasıl Kilo Verdi?
TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri 2023: Köklü İzler ve Güçlü Hikayeler
TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri 2023: Köklü İzler ve Güçlü Hikayeler
Şahsenem ve Avukat Abdullah YILMAZ ile Hukukun Dili isimli program yükselen grafiğiyle yoluna devam ediyor
Şahsenem ve Avukat Abdullah YILMAZ ile Hukukun Dili isimli program yükselen grafiğiyle yoluna devam ediyor
Yatak Odası Sırları'nın Baba Sahne’de yaptığı prömiyerle tiyatroseverlerle buluştu
Yatak Odası Sırları'nın Baba Sahne’de yaptığı prömiyerle tiyatroseverlerle buluştu
Güven Bana’nın galasına yoğun ilgi
Güven Bana’nın galasına yoğun ilgi