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Mr. & Mrs. Smith' Yeni Dizi 2024 Başında Prime Video'da!

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Mr. & Mrs. Smith' Yeni Dizi 2024 Başında Prime Video'da!
Amazon Studios'un bugün yaptığı açıklamaya göre, yeni 'Mr. & Mrs. Smith' dizisi 2024 başlarında sadece Prime Video'da dünya genelinde 240'ten fazla ülke ve bölgede gösterime girecek. Dizi, Donald Glover ve Francesca Sloane tarafından yaratıldı ve 2005 yapımı New Regency filminden uyarlandı. Başrolleri Donald Glover ve Maya Erskine paylaşıyor.

Amazon Studios'un bugün yaptığı açıklamaya göre, yeni 'Mr. & Mrs. Smith' dizisi 2024 başlarında sadece Prime Video'da dünya genelinde 240'ten fazla ülke ve bölgede gösterime girecek. Dizi, Donald Glover ve Francesca Sloane tarafından yaratıldı ve 2005 yapımı New Regency filminden uyarlandı. Başrolleri Donald Glover ve Maya Erskine paylaşıyor.

Prime üyeleri, diziye tek üyelikle indirimler, kolaylık ve eğlence fırsatlarıyla erişebilirler. Prime Video, aylık 39 TL'ye üyelerine özel indirimler, geniş içerik seçenekleri ve yüksek kaliteli dijital eğlence sunuyor.

Mr. & Mrs. Smith hakkında

Smith’lerle tanışın: İki yabancı olan John ve Jane kimliklerinden vazgeçip kendilerini hem casusluk hem de evlilikte partner olarak bulurlar. Gizli bir teşkilatın bir araya getirdiği ikiliyi, dizinin her bölümünde ilişkilerini test edecek zorlayıcı görevler bekliyor. Zorlayıcı görevlerin getirdiği sorunlar ortaya çıkmaya başladığında birlikte kalmak için mücadele etmek zorundalar; çünkü bu evlilikte boşanmak bir seçenek olmayacaktır.

Kaynak:Haber Kaynağı

Tv-dizi-sinema-tiyatro
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