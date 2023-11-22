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Mr. & Mrs. Smith Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu

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Mr. & Mrs. Smith Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu
Prime Video merakla beklenen Mr. & Mrs. Smith dizisinin yayın tarihini açıkladı ve diziden kareler paylaştı. Merakla beklenen dizinin, sekiz bölümden oluşan birinci sezonunun tüm bölümlerinin, 2 Şubat 2024 tarihinden itibaren sadece Prime Video'da dünya çapında 240'tan fazla ülke ve bölgede gösterime gireceği duyuruldu.

Yönetici yapımcı rolünü üstlenen Donald Glover (Swarm, Atlanta) ve Francesca Sloane (Atlanta, Fargo) tarafından yaratılan 2005 tarihli New Regency yapımı filmden uyarlanan dizide başrolleri John Smith rolünde Donald Glover ve Jane Smith rolünde Maya Erskine (PEN15) paylaşıyor. Prime üyeleri Mr. & Mrs. Smith dizisini tek üyelikte indirim, kolaylık ve eğlence fırsatları kapsamında izleyebilecek. Prime Video, ayda sadece 39 TL'ye özel indirimleri, geniş seçenekleri, kullanım kolaylığını ve kaliteli dijital eğlenceyi üyeleri ile buluşturuyor.

Mr. & Mrs. Smith’in dizi uyarlamasında, iki yabancı onlara zenginlik, dünya seyahatleri ve Manhattan'da rüya gibi muhteşem bir yaşam sunan gizemli bir casus teşkilatında çalışmaya başlarlar. Peki ya sorun? Görücü usulü evlilikle birlikte gelen Mr. John ve Mrs. Jane Smith isimli yeni kimlikleridir. Artık evli olan John ve Jane, her hafta yüksek riskli bir göreve giderken, aynı zamanda ilişkilerinde hep bir dönüm noktasıyla karşı karşıya kalırlar. Birbirlerine karşı gerçek hisler beslemeye başladıklarında ise hikayeleri daha da karmaşık hale gelir. Hangisi daha riskli: casusluk mu yoksa evlilik mi?

Kaynak:Haber Kaynağı

Tv-dizi-sinema-tiyatro
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