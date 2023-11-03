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Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık ile geri dönüyor

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Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık ile geri dönüyor
20th Century Studios imzalı destansı seri ‘Maymunlar Cehennemi’, yepyeni filmi ‘Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık’ ile geri dönüyor. Wes Ball’un yönetmen koltuğunda oturduğu ve 24 Mayıs 2024’te tüm dünyada vizyona girecek filmden ilk fragman yayınlandı.

İlk filmi 1968 yılında sinemaseverlerle buluşan ve sinema tarihinin aksiyon türündeki en önemli serileri arasında yerini alan ‘Maymunlar Cehennemi’ fırtınası, ‘Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık’ filminden ilk fragman paylaşıldı. ‘Maze Runner’ üçlemesine imzasını atan Wes Ball’un yönettiği film, Sezar’ın saltanatını takip eden birkaç neslin gelecekte, baskın tür olan maymunların uyumlu bir şekilde yaşarken insanların gölgede yaşamaya mecbur kaldığı bir dünyaya seyircileri davet ediyor.

24 Mayıs 2024’te vizyona girecek filmde yeni bir zalim maymun lideri imparatorluğunu kurarken genç bir maymun, geçmiş hakkında her şeyi sorgulamasına ve hem maymunlar hem de insanlar için geleceği tanımlayacak seçimler yapmasına neden olacak dokunaklı bir yolculuğa çıkıyor.

Owen Teague, Freya Allan, Kevin Durand, Peter Macon ve William H. Macy’nin başrollerini paylaştığı ve senaryosunu Josh Friedman ile Rick Jaffa, Amanda Silver ve Patrick Aison’un kaleme aldığı ‘Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık’, seyircileri 24 Mayıs’tan itibaren aşina oldukları kadar bambaşka bir serüvenin merkezine davet edecek.

Kaynak:Haber Kaynağı

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