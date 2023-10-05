Masterchef'in yapımcı şirketi Acun Medya'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Ancak yarışmanın kurallarına göre, yarışmacılar arasında fiziksel şiddete başvurulması durumunda diskalifiye cezası uygulanabiliyor.

MasterChef'te Barış ve Barbaros arasında gerginlik! Kim Diskalife olacak ?

Masterchef'in 5 Ekim Perşembe günü yayımlanacak bölümünün fragmanında, Barış ile Barbaros'un kavga ettiği görüldü. Fiziksel temasın yaşandığı anlarda Barış, fragmanda şu sözleri ifade etti: "Bak, sana diyorum ki sessiz konuş. Niyse sen bizi reklam ediyorsun millete? Sen elini kolunu oynatıyorsun Barbaros? Elin kolun oynuyor. Bak, o elini kolunu... benimle konuşurken indir."

Kendisini engellemeye çalışan Ayaz'ı ise "Bir dakika çekilsene" diyerek iten Barış'ın diskalifiye olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

Somer şefin "Çocuklar ne oluyor?" diyerek yarışmacıların yanına doğru gittiği görünürken fragmanın sonunda ise "Masterchef tarihinde aday belirlemeyi biraz sonra yapacağımız şekilde yaptığımız hiçbir oyun olmadı. Bu kadar olaylı çok az gece hatırlıyorum. Üzerindekini çıkarıyorsun." ifadelerini kullandığı görüldü