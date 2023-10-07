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Masterchef'de Potaya kim girdi ? 7 Ekim Dokunulmazlığı Kim aldı ?

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Masterchef'de Potaya kim girdi ? 7 Ekim Dokunulmazlığı Kim aldı ?
MasterChef All Star'da nefesler tutuldu. Büyük bir mücadeleye sahne olan yarışmada mavi ve kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynanacak. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanacak kritik oyunun ardından kazanan isimleri merak edenler yoğun olarak MasteChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MasterChef All Star'da nefesler tutuldu. Büyük bir mücadeleye sahne olan yarışmada mavi ve kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynanacak. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanacak kritik oyunun ardından kazanan isimleri merak edenler yoğun olarak MasteChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef'te 7 Ekim Cumartesi günü makaron yapıldı. Birbirleriyle kıyasıya mücadele içine giren yarışmacılarından makaronu en kötü yapan kişi, Masterchef'te eleme adayı olacak.

7 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Masterchef'in 7 Ekim Cumartesi tarihli bölümü henüz yayımlanmadı. Bölüm yayımlanıp dokunulmazlığı alan isim belli olduğunda detayları haberimizde okuyabilirsiniz.

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