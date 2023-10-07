Masterchef'de Potaya kim girdi ? 7 Ekim Dokunulmazlığı Kim aldı ?

MasterChef All Star'da nefesler tutuldu. Büyük bir mücadeleye sahne olan yarışmada mavi ve kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynanacak. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanacak kritik oyunun ardından kazanan isimleri merak edenler yoğun olarak MasteChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.