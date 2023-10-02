MASTERCHEF kim elendi ? MasterChef 1 Ekim elenen isim belli oldu

MasterChef All Star, izleyicileri ekran başına kilitleyen bir yarışma olarak devam ediyor. Bu hafta, nefes kesen rekabetin sonucunda bir yarışmacı daha veda etmek zorunda kaldı. Heyecanın dorukta olduğu bu bölümde, yarışmaya veda eden isim sonunda belli oldu.