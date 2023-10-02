MASTERCHEF kim elendi ? MasterChef 1 Ekim elenen isim belli oldu
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MasterChef All Star, izleyicileri ekran başına kilitleyen bir yarışma olarak devam ediyor. Bu hafta, nefes kesen rekabetin sonucunda bir yarışmacı daha veda etmek zorunda kaldı. Heyecanın dorukta olduğu bu bölümde, yarışmaya veda eden isim sonunda belli oldu.
MasterChef All Star, izleyicileri ekran başına kilitleyen bir yarışma olarak devam ediyor. Bu hafta, nefes kesen rekabetin sonucunda bir yarışmacı daha veda etmek zorunda kaldı. Heyecanın dorukta olduğu bu bölümde, yarışmaya veda eden isim sonunda belli oldu.
MASTERCHEF ALL STAR KİM ELENDİ? 1 EKİM MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef All Star'da pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta elenen isim 2018 şampiyonu Uğur oldu.
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