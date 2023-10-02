Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Masterchef all star kaptanlık oyununu kazanan belli oldu mu?

MasterChef All Star'da kaptanlık oyunu büyük bir heyecana sahne olacak. Yarışmacılar, kaptanlık için kıyasıya bir rekabet içine girecek. 2 Ekim Pazartesi günü yayınlanacak bölümde şefler, yarışmacılardan tantuni yapmalarını isteyecek. MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...