Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı 6 kasım? | Masterchef all star kaptanlık oyununu kazanan belli oldu mu?

MasterChef All Star'da kaptanlık oyunu büyük bir heyecana sahne olacak. Yarışmacılar arasında kıyasıya bir rekabet yaşanacak. 6 Kasım Pazartesi günü ekrana gelecek olan bölümde şefler, yarışmacılardan Krokan Bush yapmalarını isteyecek. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte merak edilen tüm detaylar...