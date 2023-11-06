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Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı 6 kasım? | Masterchef all star kaptanlık oyununu kazanan belli oldu mu?

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Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı 6 kasım? | Masterchef all star kaptanlık oyununu kazanan belli oldu mu?
MasterChef All Star'da kaptanlık oyunu büyük bir heyecana sahne olacak. Yarışmacılar arasında kıyasıya bir rekabet yaşanacak. 6 Kasım Pazartesi günü ekrana gelecek olan bölümde şefler, yarışmacılardan Krokan Bush yapmalarını isteyecek. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte merak edilen tüm detaylar...

MasterChef All Star'da kaptanlık oyunu büyük bir heyecana sahne olacak. Yarışmacılar arasında kıyasıya bir rekabet yaşanacak. 6 Kasım Pazartesi günü ekrana gelecek olan bölümde şefler, yarışmacılardan Krokan Bush yapmalarını isteyecek. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte merak edilen tüm detaylar...

MASTERCHEF ALL STAR KAPTANLIK OYUNUNU KAZANAN BELLİ OLDU MU?

Masterchef All Star'da kaptanlık oynunu kazanan isim belli olmadı. Bölüm sonunda kaptanlar belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

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