Marvel Studios imzalı mini dizi Echo'dan fragman yayınlandı

Marion Dayre ve Amy Rardin’in baş senaristleri olarak yer aldığı Marvel Studios imzalı ‘Echo’ adlı 5 bölümlük mini diziden yeni fragman yayınlandı. 10 Ocak 2024’ten itibaren sadece Disney+’ta seyredilebilecek dizi, Wilson Fisk’in suç imparatorluğu tarafından takibe alınan Maya Lopez’i merkezine taşıyor. Bu yolculuk Maya’yı evine getirirken, genç kız ailesiyle ve mirasıyla yüzleşmek zorunda kalacaktır.

Alaqua Cox ile Vincent D’Onofrio’nun başrollerini paylaştığı dizinin 5 bölümü aynı anda yayınlanacak ve bu yanıyla Marvel Studios bir “ilk”e imza atacak. Chaske Spencer, Graham Greene, Tantoo Cardinal, Devery Jacobs, Zahn McClarnon ve Cody Lightning’in de oyuncu kadrosunda yer aldığı ‘Echo’nun bölümleri Sydney Freeland ve Catriona McKenzie tarafından yönetildi.

10 Ocak’tan itibaren diziseverlerle buluşacak olan ‘Echo’, seyircileri büyük bir suç imparatorluğuna davet ederek aksiyon dolu sahneleriyle çok konuşulacak.