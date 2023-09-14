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Kulüp'ün yeni sezonu Çiçek Pasaj'ında kutlandı

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Kulüp'ün yeni sezonu Çiçek Pasaj'ında kutlandı
Netflix, sevilen dizisi Kulüp’ün yeni sezonunu dizi ekibinin katıldığı bir yemekle kutladı. Basın mensuplarıyla bir araya gelinen yemeğe dizi oyuncuları Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Asude Kalebek, Salih Bademci, Fırat Tanış, Halil Babür, Serra Arıtürk ve Ada Erma, proje yaratıcısı Zeynep Günay, hikaye yaratıcısı Rana Denizer ve yönetmen koltuğunu Zeynep Günay ile paylaşan Seren Yüce de katıldı.

Netflix, sevilen dizisi Kulüp’ün yeni sezonunu dizi ekibinin katıldığı bir yemekle kutladı. Basın mensuplarıyla bir araya gelinen yemeğe dizi oyuncuları Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Asude Kalebek, Salih Bademci, Fırat Tanış, Halil Babür, Serra Arıtürk ve Ada Erma, proje yaratıcısı Zeynep Günay, hikaye yaratıcısı Rana Denizer ve yönetmen koltuğunu Zeynep Günay ile paylaşan Seren Yüce de katıldı.

Kendi masalı olanların hikayesi Kulüp, yeni bölümleriyle 15 Eylül’de Netflix’e geri dönüyor.

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Tv-dizi-sinema-tiyatro
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