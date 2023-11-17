Koton ve Fahriye Evcen iddialı reklam filmi ‘çık ortaya’ ile yeniden bir arada.

Modada öne çıkan koleksiyonları ve iddialı reklam filmleri ile adından söz ettiren Koton, yeni kampanyası için Başarılı Oyuncu Fahriye Evcen ile 5 yıl sonra tekrar bir araya geldi. Koton'un uzun zaman sonra ilk TV kampanyası olan “ÇIK ORTAYA”, markanın yenilikçi ve cesur yaklaşımını bir kez daha Fahriye Evcen’in zarafeti eşliğinde gözler önüne seriyor.

Dünya moda sektöründe profesyonel ve tecrübeli modellerin podyumlarda ve reklamlarda yer alması giderek popülerleşirken, Türkiye'nin öncü moda markalarından Koton da bu trendi takip ederek Fahriye Evcen ile iddialı bir buluşmaya imza attı.

Koton’un farklı tarzlara hitap eden kimliğinin ve geniş ürün çeşitliliğinin öne çıkarıldığı ‘ÇIK ORTAYA’ reklam filmi ile uzun yıllar sonra kamera karşısına geçen Fahriye Evcen, enerjisi ve tarzıyla markanın ruhunu tam anlamıyla yansıtıyor.

Yeni kampanya kapsamında moda tutkunlarına sezon trendlerini sunan Koton, Evcen ile birlikte maskülenden feminene, klasikten monokrama farklı tarz ve stile hitap eden görünümlere yer veriyor. Kampanyayı “ÇIK ORTAYA” sloganıyla hayata geçiren Koton, birbirinden etkileyici koleksiyonlarıyla modada fark yaratacak yaklaşımları ve sezonun trend stillerini öne çıkarıyor.

FAHRİYE EVCEN’İN SESİNDEN ‘ÇIK ORTAYA’

Fahriye Evcen’in ‘Çık Ortaya’ isimli şarkıyı seslendirdiği reklam filminde, Koton’un farklı tarzlara özgü tasarımlara yer verdiği “All over Red Fashion”, “Bonded&Denim”, “New Business Code: Grey!”, “Yeni Gümüş Çağı” ve “Bir Dizi Beyaz İnci” stilleri ön plana çıkıyor.