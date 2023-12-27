Kızıl Goncalar oyuncuları: Fox Tv Kızıl Goncalar dizisi konusu nedir?
"FOX TV'nin Yeni Dizisi Kızıl Goncalar Oyuncuları ve Tartışmalı İlk Bölümüyle Gündemde! RTÜK Şikayetleri İncelemeye Aldı, İşte Dizi Hakkında Merak Edilenler ve Oyuncu Kadrosu!" tüm detaylar haberimizde.
KIZIL GONCALAR DİZİSİ OYUNCULARI VE İSİMLERİ
Levent Alkanlı - Özcan Deniz
Meryem Tezel - Özgü Namal
Cüneyd Güneş - Mert Yazıcıoğlu
Sadi Hüdayi Güneş - Erkan Avcı
Beste Özdemir Alkanlı - Hazal Türesan
Naim Tezel - Mert Turak
Hasna Güneş - Selen Öztürk
Suavi Alkanlı - Şerif Erol
Hande Alkanlı - Duygu Sarışın
Seçkin Özarslan - Tuğrul Tülek
Birgül Tezel - Sitare Akbaş
Zeynep Tezel - Mina Demirtaş
Mira Alkanlı - Esma Yılmaz
KIZIL GONCALAR DİZİSİ KONUSU
“Faniler” isimli tarikatın dairesinde yaşayan Meryem (Özgü Namal), Naim ve kızları Zeynep memleketlerinde yaşanan depremden sonra İstanbul’a göç ederler. Kızını okutma hayalleri kuran Meryem, tarikatın ve Naim’in kızına dair yaptıkları planlardan habersizdir.
Adli bir vaka sonucu, tarikat şeyhinin gözde torunu Cüneyd’le (Mert Yazıcıoğlu), seküler Atatürkçü bir psikiyatr olan Levent’in (Özcan Deniz) yolu kesişir. Mecburi hizmet yıllarından Faniler’i tanıyan Levent, bir yandan Cüneyd’e yardım edebilmek tarikatın tutucu bakış açısıyla mücadele edecek, diğer yandan özel hayatının çalkantılarıyla boğuşacaktır. Levent ve Meryem’in bilmeden geçmişten getirdiği sır, herkesin hayatını değiştirecek kudrettedir.
Kaynak: