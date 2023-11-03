Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat’in rol aldığı İstanbul İçin Son Çağrı’nın tanıtım fragmanı çıktı

Netflix, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat’in paylaştığı, modern ilişkileri keyifli bir şekilde ele alan, heyecan dolu yeni filmi İstanbul İçin Son Çağrı’nın tanıtım fragmanını paylaştı. Yönetmenliğini Gönenç Uyanık’ın, senaryosunu ise Nuran Evren Şit’in üstlendiği ve ikilinin New York sokaklarının altını üstüne getirdiği film 24 Kasım’da tüm dünya ile aynı anda sadece Netflix’te yayınlanacak.

İstanbul İçin Son Çağrı Hakkında:

New York, aşk ve ikinci şanslar hakkında bir hikaye… İstanbul’dan New York’a giderken havaalanında tesadüfen karşılaşan Serin ve Mehmet, New York'ta heyecan dolu, baştan çıkarıcı unutulmaz bir geceye sürüklenir. Serin ve Mehmet hayatlarının en güzel anlarını birlikte geçirirken ortada tek bir sorun vardır, ikisinin de evli olmaları.

Yönetmen: Gönenç Uyanık

Senarist: Nuran Evren Şit

Yapımcı: Onur Güvenatam

Oyuncular: Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat

Yapım Şirketi: OGM Pictures