Jason Statham’ın The Beekeper filmi dünyayla aynı anda Türkiye’de!

2024’ün ilk büyük aksiyon filmi The Beekeper / Arıcı: Ölüm Kovanı; Suicide Squad, Sabotage ve Fury filmleriyle tanınan David Ayer’ın yönetmenliğinde vizyona giriyor. Film, yoğun çatışma sahneleri, yakın dövüşler, araba kovalamaları ve şiddet sahneleri ile ön plana çıkıyor. Bugüne kadarki en heyecan verici filmlerden biri olarak gösterilen ve merakla beklenen filmin başrolünde Hollywood ve hatta dünya sinemasında aksiyon filmlerinin vazgeçilmez isimleri arasında gösterilen Jason Statham yer alıyor. Şimdiye kadar çektiği filmler için köpek balıklarıyla savaşan, adrenalin patlamasıyla süper insan gücüne ulaşan ve kendisini türlü tehlikelerin içine atan Jason Statham, The Beekeper’daki rolü için dublör kullanmadı. Hayatında ilk kez bir arıcı kostümü giyerek arılarla boğuşan ünlü oyuncu, çekim boyunca hiçbir arı tarafından sokulmayarak bu rolün de üstesinden gelmeyi başardı.

The Beekeper, Jason Statham’ın 2024 yılındaki ilk ve tek filmi olacak

Hızlı ve Öfkeli, Suikast, Koruyucu Meg: Derinlerdeki Dehşet, Ajan ve Cehennemin Melekleri filmleriyle sinemaseverlerin gönlünde taht kurmayı başarmış ünlü aktör Jason Statham'ın 2024 yılındaki ilk ve tek filmi olacak The Beekeper’da ona Oscar ödüllü Jeremy Irons, Emmy Raver-Lampman, Josh Hutcherson, Bobby Naderi, Minnie Driver ve Phylicia Rashad gibi güçlü bir yardımcı oyuncu grubu eşlik ediyor. Dağıtımcılığını CGV Mars Cinema Group bünyesinde faaliyet gösteren CGV Mars Dağıtım’ın üstlendiği The Beekeper / Arıcı: Ölüm Kovanı, tüm dünyayla aynı anda Türkiye’de vizyona giriyor.

The Beekeeper, eski bir özel servis ajanı olan Adam Clay'ın (Jason Statham) sevdiği insanların dolandırılması üzerine intikam almasını konu ediniyor. Adam Clay, intikam planını uygulamaya koyduğunda dolandırıcıların daha büyük bir amaca hizmet ettiğini öğreniyor. Ancak dolandırıcıların da Clay hakkında bilmediği çok önemli bir şey vardır: Clay sıradan bir ajan değil, "Beekeeper" olarak bilinen, arıcılık mitolojisine derinden bağlı güçlü ve gizli bir örgütün eski bir ajanıdır…