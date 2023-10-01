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İyi Bir Aile Değiliz Filmi: Olympos Films'in Yeni Ters Köşe Komedisi Çekimlere Başladı!

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İyi Bir Aile Değiliz Filmi: Olympos Films'in Yeni Ters Köşe Komedisi Çekimlere Başladı!
'Olympos Films' yapımı 'İyi Bir Aile Değiliz' filminin çekimleri başladı. Yapımcılığını Mustafa Sönmez ve Dilek Aydın üstlenirken, senaryo ve yönetmenlik Haki Biçici'ye ait. Kadroda Kaan Yıldırım, Erkan Kolçak Köstendil, Şinasi Yurtsever, Sarp Apak, Derya Karadaş, Melisa Doğu, Asiye Dinçsoy, Nergis Çorakçı, Tarhan Karagöz, Yakup Turgut gibi isimler bulunuyor.

'Olympos Films' yapımı 'İyi Bir Aile Değiliz' filminin çekimleri başladı. Yapımcılığını Mustafa Sönmez ve Dilek Aydın üstlenirken, senaryo ve yönetmenlik Haki Biçici'ye ait. Kadroda Kaan Yıldırım, Erkan Kolçak Köstendil, Şinasi Yurtsever, Sarp Apak, Derya Karadaş, Melisa Doğu, Asiye Dinçsoy, Nergis Çorakçı, Tarhan Karagöz, Yakup Turgut gibi isimler bulunuyor.

Çekimleri son derece eğlenceli bir ortamda başlayan filmin setinde kahlakalar eksik olmazken yıldız isimlerle dolu oyuncu kadrosu uyumları ile dikkat çekiyor.

Babalarının beklenmedik ölümüyle kendilerini tahmin edilemeyecek olaylar silsilesi içinde bulan bir ailenin hikayesi olan ‘İyi Bir Aile Değiliz’ yeni sezonda sinemalarda.

Kaynak:Haber Kaynağı

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