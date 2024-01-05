İyi Bir Aile Değiliz filmi 9 Şubat’ta vizyona girecek

Sinema salonlarında seyircilere eğlenceli anlar yaşatacak film ünlü bir çifti de bir araya getirdi. Senaryosu ve yönetmenliği Haki Biçici tarafından üstlenilen İyi Bir Aile Değiliz’in oyuncu kadrosunda Derya Karadaş da yer alıyor.

Babalarının beklenmedik ölümüyle kendilerini enteresan olaylar içerisinde bulan bir ailenin hikayesi beyazperdeye taşıyacak filmde Biçici ve Karadaş çifti komediyi bir üst seviyeye çıkaracak. Derya Karadaş’ın ailenin çok konuşan duygusal kardeşe hayat verdiği filmde Haki Biçici kendine de küçük bir rol yazdı ve kısa bir süreliğine kamera karşısında yer aldı.

‘İyi Bir Aile Değiliz’in kadrosunda Kaan Yıldırım, Erkan Kolçak Köstendil, Şinasi Yurtsever, Sarp Apak, Derya Karadaş, Melisa Doğu, Vedat Erincin, Asiye Dinçsoy, Nergis Çorakçı, Tarhan Karagöz, Yakup Turgut, yer alıyor.

Filmin genel hikayesi ise şu şekilde;

Murat, (Kaan Yıldırım) babasının vefatı sebebiyle hayatının en tuhaf aile buluşmasına katlanmak zorundadır. Tüm sülale rahmetliyi köylerindeki aile mezarlığına defnetmek isterken Murat bu adetlerin eskide kaldığını, İstanbul’da bu işi organize edeceğini söyler.

Murat, babasını kaybetmenin üzüntüsü içindeyken, bir de bu hengamede cenaze kaybolur. Artık Murat'ın gözünde tüm aile üyeleri şüpheli durumdadır! İlaçlarını içse aslında iyi çocuk olan kuzen Hızır (Erkan Kolçak Köstendil), rahatsız edici şekilde yardım sever diğer kuzen Sinan (Sarp Apak), ailenin ayaklı gazetesi Çiçek (Derya Karadaş), işbirlikçi kapıcı (Şinasi Yurtsever) ve tüm diğer garip aile üyeleri , 24 saat süren bu hengamede Murat'ı giderek çileden çıkartırlar.