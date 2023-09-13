IFFSA Toronto’nun açılış filmi, Zübeyde, Analar ve Oğullar

Cumhuriyetimizin 100. yılı haftası olan 13 Ekim’de Avrupa, ABD, Orta Asya ve Orta Doğu’da aynı anda vizyona girecek “Zübeyde-Analar ve Oğullar” filmi, 12-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek Toronto Güney Asya Uluslararası Film Festivali IFFSA’nın da açılış filmlerinden biri olacak. Güney Asya’nın Kanada’daki sesi olarak tanımlanan ve Kuzey Amerika’nın en büyük Güney Asya filmleri festivali olan IFFSA, 12 Ekim’deki Gala Prömiyer kapsamında “Zübeyde, Analar ve Oğullar” filmini THY ve TEPAC desteğiyle ücretsiz gösterime sokacak.

“Bir kadın dünyayı değiştirebilir.” diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın hayatını anlatan ‘Zübeyde, Analar ve Oğullar’ filminin hikayesi, Osmanlı’nın son dönemlerinde karışıklık içindeki Selanik’te başlıyor ve Cumhuriyet’in ilanına kadar olan süreci yansıtıyor. Hakkında pek bilgi sahibi olmadığımız Zübeyde Hanım’ın, savaşlar, salgın hastalıklar, göçler ve yokluk içinde 6 çocuğundan 4’ünü ve eşini kaybederken, ‘Mustafa’sını nasıl yetiştirdiğini de beyaz perdeye aktarıyor.

İzlenme rekorları kıran ‘Müslüm’ filminin ortak yapımcısı Nuri Yıldırım’ın yapımcılığını üstlendiği filmin ortak yapımcısı ise Alper Tosun. Doç. Dr. Furkan Kaya, tarihçi Ethem Koca ve Tarih TV Baş Editörü Suat Kozluklu ile Prof. Dr. Necmi Ülker’in senaryosuna danışmanlık yaptığı, onlarca kaynaktan araştırılan bilgilerin Zeynep Güngör tarafından derlenmesi sonucu İlber Tekinsoy tarafından senaryolaştırıldığı filmin yönetmen koltuğunda Cenk Yaz oturuyor.

Son dönemin gözde oyuncularından Aslıhan Güner’in ‘Zübeyde’ karakterine hayat verdiği filmde Alican Yücesoy da ‘Mustafa Kemal’i canlandırıyor. Filmde ayrıca Devrim Nas, Emre Kınay, Sitare Akbaş, Wilma Elles, Enes Demirkapı, Ali Sağ ve Turgay Tanülkü gibi tanınmış oyuncular rol alıyor.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü bize hediye eden Zübeyde Hanım’ın ‘Sarı Paşa’sı ile yaşadığı çatışmaların, onun uğruna verdiği mücadelenin, dirayetinin ve cesaretinin anlatıldığı film, Cumhuriyet’in 100. yılına da anlamlı bir armağan niteliğinde.

Filmin yapımcıları ve oyuncularıyla birlikte, büyükelçilik, konsolosluk, THY yetkililerinin de katılacağı Cineplex Cinemas Courtney Park salonundaki film gösteriminin ardından Cumhuriyetimizin 100. yılına özel konuşmalar da gerçekleşecek.