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İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu'dan 'Mutluyuz'

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İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu'dan 'Mutluyuz'
İbrahim Büyükak’ın yazıp yönettiği ve başrolü Yasemin Sakallıoğlu ile paylaştığı “Mutluyuz” filminin çekimleri Antalya’da başladı. İki komedyen setten yaptıkları paylaşımlarda “Mutluyuz” mesajı verdi!

"Özür Dilerim", "Yol Arkadaşım", "Küçük Esnaf" ve "Bayi Toplantısı" gibi komedi filmleriyle izlenme rekorları kıran İbrahim Büyükak, Türkiye’nin en başarılı komedyenlerinden biri. İbrahim Büyükak’ın yazdığı, yönettiği ve başrolü Yasemin Sakallıoğlu ile paylaştığı yeni filmi “Mutluyuz”un çekimleri Antalya’da başladı.

İkilinin başladıklarını duyurdukları sosyal medya paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü. “Mutluyuz” için şöyle yorumlar yapıldı: İki komik insan yan yana gelmiş, çıkacak işi çok merak ediyoruz / Süper ikili… / Şimdiden merak ediyorum filmi… / En gülmeye ihtiyacımız olduğu dönemde İbrahim ve Yasemin ilaç gibi gelecek…

"Mutluyuz"da İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu’na, Başak Parlak, Anıl ilter, Rahmi Dilligil, Banu Fotocan, ve Efe Deprem gibi isimler eşlik ediyor. Boşanmak üzere olan bir çiftin hikayesini anlatan "Mutluyuz" bir otelde geçiyor. Bu nedenle de Antalya’daki sete bir otel ev sahipliği yapıyor.

Yapımcılığını 25 Film’in üstlendiği filmin aralık ayında sinemalarda gösterime girecek.

Kaynak:Haber Kaynağı

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