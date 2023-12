Hülya Koçyiğit’in bu haftaki konuğu Can Saraç

Müzikle ve piyanoyla yolunun nasıl kesiştiğini anlatan Can Saraç, “3 yaşında resim çizmeye meraklıymışım. Ailem bana tuval ve boyalar alırlarmış. Beni resim kursuna götürmüşler. Oradaki öğretmenler o yaşta bir çocuk için resim kursunun yaratıcılığı kısıtladığını söylemişler. Annem de beni piyano kursuna yönlendirmiş. Sonra piyano konservatuvarını kazandım. Başlarda farkında değildim ama önemli parçaları çaldıkça bu yola girdiğimi anladım. Konservatuvarda 11. Yılımı bitirdim. Müzik insanın hayatına çok şey katıyor. Müziğe ilgisi olan biri neye yatkınsa onu çalmalı. Başarılı olmak için gereken ilk şey ilgi ise ikinci şey için sevgi derim.” dedi.

Bir yandan da liseye devam eden Saraç yoğun programa nasıl yetiştiğini şu sözlerle anlattı: “Münih’te Üstün Yetenekli Gençler programına ve 2023’te Genç Artistler Kadrosu’na kabul edildim. Dünyanın dört bir yanından gelen piyanistler tanıdım. Çok önemli birçok masterclass’a katıldım. Münih’teki öğretmenimin derslerinde çalmak beni çok ilerletti. Çünkü insanların önünde böyle bir performans sergiliyor olmak çok önemli. Ayda 2-3 kere hem ders hem de konser için yurt dışına gidiyorum. Küçük yaşlardan beri konservatuvarı ve okulu hep beraber götürdüğüm için benim alışık olmadığım bir şey değil. Çok fazla zorlanmıyorum.”

Dünya çapında birçok yarışmaya katılan Can Saraç, “Yarışmalara katılma kararı öğretmenlerimizle beraber verdiğimiz bir karar. Küçük yaşlardan itibaren yarışma ruhunu yaşamak çok önemli. İtalya Piano Academy Eppan piyano yarışmasında Michelangeli Ödülü'nü almak ve 24 kişiden biri olarak seçilmek benim için apayrı bir his. Başarabildiğini görmek insanın çalışmalarına yansıyor. Ülkeme, beni yetiştiren öğretmenlerime ve dinleyicilerime sözüm vardı. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında çalışmalarıma kararlıkla devam edip ülkemiz için daha iyi bir sanatçı olmaya çalışacağım. Başarılara bir Türk olarak imza atmak çok büyük bir mutluluk.” dedi.Aynı zamanda sosyal sorumluk projesi içerisinde olduklarını ifade eden Can Saraç, “Müzik eğitimi almak isteyen çocuklara eğitim vermek için bir sosyal sorumluluk projesinde yer alıyorum. Müzik insanı dinlendiren, huzur veren bir şey; çalışmayı ve disiplinli olmayı öğreten bir şey. Her besteciden ayrı bir şey öğreniyorum. Beste yapmak çok büyük bir eğitim gerektiriyor. Öyle bir eğitim alırsam tabii ki beste yapmayı çok isterim.” dedi.