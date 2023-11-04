Hülya Koçyiğit yazar Barış Muslu’yu konuk etti

Hiçbir zaman profesyonel iş hayatı için uygun olmadığını dile getiren Barış Muslu “Günlük rutine alışıp, hayatıma yeni şeyler katmadan yaşayamazdım. Bugüne kadar çalıştığım tüm patronlarımdan özür dilerim. Profesyonel çalıştığım zamanlar hayatımın en kötü seneleriydi.” dedi.

“Neuroformat” adını verdiği terapi yöntemini bulana kadar birçok farklı alanda denemeler yaptığını ifade eden Barış Muslu “25 sene önce anladım ki; 1994 yılında aldığım NLP eğitimi insanları yanlış yönlendiriyordu. Çünkü ona göre geçmiş yaşantı çok önemli değil. Ama aslında bizim yaşadığımız hastalıklarımızın kökeni geçmişte yatıyor. 17 yaşımda elimi kırdım 30’lu yaşlarımda bir elimde yaşadığım hissizlik, diğer elime geçti. Elimdeki ağrının geçmesi için 2009 yılına kadar, pozitif bilimden, muska yoluna kadar her şeyi denedim. Hayatıma sağlıklı devam etmek istiyordum. Farklı farklı teknikler araştırmaya başladım. Deneme yanılma, ekleme çıkarma yaparak yeni bir yöntem geliştirdim; Neuroformat. Neuroformat’ı kendi üzerimde geliştirdim.” dedi.

Birçok hastalığın nedeninin travmalar olduğunu vurgulayan Barış Muslu “Hastalıkların yüzde 90’ı travmalara dayanıyor. Travmaların bir başkasıyla paylaşılması çok önemli. Ama sadece anlatmak beyindeki alarmı susturmaya yetmiyor.” dedi.

Neuroformat’ta 35 psikoloğun yer aldığının altını çizen Muslu “Her gün Instagram’da canlı yayın yaptım. Ben anlattıktan sonra o kadar çok insan iyileşti ki o zaman daha iyi anlaşıldım. Hayatımın bu kadar değerli olduğunu, bu kadar görev yapacağımı bilmiyordum. Bugün ölsem yarın gam yemem. Yüz binlerce insan bu formatla iyileşti” dedi.

Aşka nasıl baktığını ise yazdığı Nuro Aşk kitabı üzerinden örnekleyen Barış Muslu “Mesela Neuro Aşk’ı okuyanın yüzü gülmüyor. Ben aşkı anlatınca ‘muhtemelen ben aşık olamayacağım’ diyen insanlarla karşılaşıyorum. Ben aşka çok biyolojik bakıyorum.” dedi.