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Hülya Koçyiğit Mehmet Bozdağ’ı konuk etti

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Hülya Koçyiğit Mehmet Bozdağ’ı konuk etti
Hülya Koçyiğit, her Pazar TRT-2 ekranlarında yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programında bu hafta, senarist, yapımcı ve yönetmen Mehmet Bozdağ’ı konuk etti.

Küçük yaşlarından itibaren yazmaya başladığını söyleyen Mehmet Bozdağ “15-16 yaşından beri hikayeler yazmaya başlamıştım. Boş zamanlarımda çok kitap okurdum; tarih sosyolojisi, uluslararası ilişkiler gibi. Akademisyen olmak istiyordum aslında.” dedi.

Sinema ile ilgili hayallerinden bahseden Mehmet Bozdağ dijital platformlar için de şunları söylüyor: “Sinema ile ilgili bir hayalim var ama sinema sektörünün de toparlanması lazım. Platformlar sinema sektörünü de etkiledi ancak 1-2 sene içinde toparlanacağını düşünüyorum. Çok özel bir proje olması lazım. Platformlar alanı daraltıyor ve bizim sektörün dengesini bozdular. Özellikle son 2 yıldır hissediliyor.”

Yapımcısı ve senaristi olduğu Diriliş Ertuğrul ile ilgili konuşan Mehmet Bozdağ “Diriliş bir ekip işiydi. Herkes işine aşkla sarıldı. Bu da bizi başarılı kıldı. Kimse benim başarabileceğime inanmıyordu. 1 yıl sürdü hazırlık. Herkes “inşallah olur” diye bakıyordu. 150 bölüm ile Diriliş Ertuğrul aslında bir destan oldu. Olumlu olumsuz eleştiriler aldım. Bazıları haklı bazıları bana göre hatalıydı.” dedi.

Mehmet Bozdağ, dünyaya kalmasını istediği en önemli sözün de Ertuğrul’a söylettiği “Sonsuza kadar Adalet! Sonsuza Kadar Hürriyet!” olduğunu söyledi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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