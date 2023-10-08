Hamit İzol'un Eserinden Uyarlanan 'Roza' Filminin Mersin'deki Özel Gösterimi

Hamit İzol'un aynı adı taşıyan kitabından uyarlanan "Roza" filmi, Mersin'de özel bir gösterimle seyirciyle buluştu. Oyunun kadrosunda Belçim Bilgin, Fikret Kuşkan, Bahar Şahin, Burak Sevinç, Deniz Bolışık, Ümit Çırak, İzzet Yüksek, Berk Bakioğlu, Ayça Kuru, Hasan Balay, İrem Sultan Cengiz ve Arin Alkış gibi başarılı isimler yer alıyor.

Hamit İzol’ün ev sahipliğinde gerçekleşen galaya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kent protokolü, STK ve oda yöneticileri katılırken Fikret Kuşkan ve yönetmen Mustafa Kotan da Mersinlileri yalnız bırakmadı.

Mevsimlik işçi olarak Urfa’dan Mersin’e göç eden bir ailenin dramını anlatan ‘Roza’ hikayesi ve oyuncu performanslarıyla seyircilerde iz bırakacak. Törenin buyurduğu şekilde hayatlarına devam eden Fate ve Hüseyin, kızları Xezal’ın yaşadığı zorlukların ardından karşı karşıya gelecek. Her sahnesinde yoğun duygular yaşatan ‘Roza’ sinema salonlarında yerini aldı.

Yapımı Akiz Yapım’a, genel koordinatörlüğünü Irmak Çığ Erlertürk’ ait olan filmin yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan otururken senaryosu ise Sultan Turan Kızılay imzası taşıyor.