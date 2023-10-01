Hamit İzol'un Efsanevi Kitabından Uyarlanan 'Roza' Filminden Muhteşem Kadro ve Sarsıcı Hikaye!

Hamit İzol'un aynı isimli kitabından uyarlanan "Roza" filmi, seyircilere derin bir iz bırakmaya hazırlanan etkileyici bir hikayeye sahip. Filmde, Belçim Bilgin, Fikret Kuşkan, Bahar Şahin, Burak Sevinç, Deniz Bolışık, Ümit Çırak, İzzet Yüksek, Berk Bakioğlu, Ayça Kuru, Hasan Balay, İrem Sultan Cengiz ve Arin Alkış gibi başarılı isimler bir araya geldi.

Bu deneyimli kadro, izleyicilere unutulmaz bir sinema deneyimi sunmak için birlikte çalışacak.

Mevsimlik işçi olarak Urfa’dan Mersin’e göç eden bir ailenin dramını anlatan ‘Roza’ birbirinden iddialı performanslara sahne oldu. Belçim Bilgin ‘Fate’, Fikret Kuşkan ‘Hüseyin’, Bahar Şahin ‘Xezal’, Burak Sevinç ‘Ferdi’ olarak seyirci karşısına çıkacak. Törenin buyurduğu şekilde hayatlarına devam eden Fate ve Hüseyin, kızları Xezal’ın yaşadığı zorlukların ardından karşı karşıya gelecek. Her sahnesinde yoğun duygular yaşatan ‘Roza’ filmi oyuncuların iddialı performanslarıyla çok konuşulacak.

Fikret Kuşkan ‘Hüseyin’ olarak bir babanın dramını en içli şekilde yaşatırken bir aileyi geçindirmek için nasıl canla başla mücadele edilebileceğini gösterecek ve evlat sevgisinin nasıl olabileceğini kanıtlayacak. Belçim Bilgin ‘Fate’ ile bu toprakların en büyük sıkıntılarından birini hatırlatacak, törenin nasıl can aldığını ve ailelerin buradaki rolünü üzücü bir şekilde yaşatacak.

Bahar Şahin’in ise ters köşe bir karakterle seyircileri şaşırtacağı ‘Roza’da, ‘Xezal’ karakteri masumiyeti gözler önüne serecek. Hayattaki tek arzusu mutlu olmak olan Xezal, kaldıramayacağı yükler ile yüzleşecek. Burak Sevinç’in ‘Ferdi’ performansı ise izleyicileri şok edecek ve herkesin yeniden bir sorgulamaya gitmesini sağlayacak.

Yapımı Akiz Yapım’a, genel koordinatörlüğünü Irmak Çığ Erlertürk’ ait olan filmin yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan otururken senaryosu ise Sultan Turan Kızılay imzası taşıyor.

Eğitimsizliğin, ekonomik sıkıntıların ve törenin yıkıcı etkilerini anlatan ‘Roza’ 6 Ekim’de vizyona giriyor.