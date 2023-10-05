  1. Anasayfa
  2. Tv-dizi-sinema-tiyatro
  3. Güven Kıraç ve Melda Gür, ’Yatak Odası Sırları’ oyunuyla sahnede

Güven Kıraç ve Melda Gür, ’Yatak Odası Sırları’ oyunuyla sahnede

Yayınlanma:
Güven Kıraç ve Melda Gür, ’Yatak Odası Sırları’ oyunuyla sahnede
Birol Güven’in ‘’Yatak Odası Diyalogları’’ kitabından uyarlanan, “Yatak Odası Sırları” oyunu, yenilenen metniyle tiyatro severlerle buluşuyor.

Birol Güven’in ‘’Yatak Odası Diyalogları’’ kitabından uyarlanan, “Yatak Odası Sırları” oyunu, yenilenen metniyle tiyatro severlerle buluşuyor.

Serdar Akkaya ve Güven Kıraç’ın yapımcı olarak yer aldığı, Vigor Kültür Sanat ve Yol Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği oyunun prömiyeri, 12 Ekim’de Baba Sahne’de gerçekleşecek.

yos-0105.jpg

Güven Kıraç, Melda Gür ve Melda Narin Güler’in rol aldığı oyunun yönetmen koltuğunda, aynı zamanda projeyi oyunlaştıran Galip Erdal oturuyor.

‘’Mutsuz bir ilişkinin nedeninin mutsuz bir cinsellik mi; yoksa mutsuz bir cinsellik, mutsuz bir ilişkinin sonucu mu?’’ sorusu üzerinden yatak odasında olup bitenleri komik ve eğlenceli bir üslupla anlatıldığı oyunda Güven Kıraç ve Melda Gür izleyicilere, yastık altındaki sırların su yüzüne çıktığı eğlenceli bir gece vaat ediyor.

Oyun, önce 21 Ekim’de KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi’nde daha sonra İstanbul’da farklı sahnelerde seyircilerle buluşacak.

yos-0008.jpg

KONU:

Hayattaki sorunların yatak odasından kaynaklandığı ya da yatak odasındaki sorunların hayatın tümünden kaynaklandığı problemi yumurta tavuk olayına dönüşüp, çiftlerin hayatını zehir ediyor.

Teknoloji sayesinde, birbirini duymayan, görmeyen, koklamayan ve birbirine dokunmayan insanların salonlarında olup bitenlerden haberdarız. Mutfak kavgalarını da paylaşıyoruz. Ama yatak odaları; gerçek tartışmaların da gerçek uzlaşmaların da yaşandığı asıl yerler oraları, oralarda neler olup bitiyor? Yoksa asıl sorun da asıl çözüm de orada mı gizli?

Mutsuz bir ilişkinin nedeni mutsuz bir cinsellik mi yoksa mutsuz bir cinsellik, mutsuz bir ilişkinin sonucu mu? Bu oyunda sizlere yatak odalarında olup bitenleri komik ve eğlenceli bir üslupla anlatmaya çalışılıyor. Bazı sahneleri abartılı bulabilirsiniz ama birçoğunda kendinizi ve kendi yatak odanızı bulacağınızı düşünüyoruz.

KÜNYE:

Yazan: Birol Güven

Oyunlaştıran - Yöneten: Galip Erdal

Yönetmen Yardımcısı: Melda Narin Güler

Oyuncular: Güven Kıraç, Melda Gür, Melda Narin Güler

Dekor - Kostüm: Şirin Dağtekin

Işık Tasarımı: Yakup Çartık

Yapım: Vigor Kültür Sanat - Yol Yapım

Yapımcı: Serdar Akkaya - Güven Kıraç

Yapım Koordinatörü: Banu Saman

Yürütücü Yapımcı: Mervenur Topugil

Asistan: Çisem Kesici

Afiş Tasarımı: Su Küçüktepepınar

Fotoğraf: Mehmet Turgut

Kaynak:Haber Kaynağı

Tv-dizi-sinema-tiyatro
Türk Sinemasının Duayenleri Bu Filmde Buluştu
Türk Sinemasının Duayenleri Bu Filmde Buluştu
Güldür Güldür Show Başlıyor!
Güldür Güldür Show Başlıyor!
Cem Yılmaz'ın "Do Not Disturb" Filmi Hakkında Zülfü Livaneli'den Olay Yorum
Cem Yılmaz'ın "Do Not Disturb" Filmi Hakkında Zülfü Livaneli'den Olay Yorum
Paribu Cineverse'da Sihirli Kapı Açıldı: Masal Zamanı 2 Ön Gösterim Heyecanı!
Paribu Cineverse'da Sihirli Kapı Açıldı: Masal Zamanı 2 Ön Gösterim Heyecanı!
Gelinim Mutfakta 3 ekim çeyrek altını kim kazandı?-Gelinim Mutfakta puan durumu ne?
Gelinim Mutfakta 3 ekim çeyrek altını kim kazandı?-Gelinim Mutfakta puan durumu ne?
Disney Plus'dan üyeleri kızdıracak karar !
Disney Plus'dan üyeleri kızdıracak karar !
Exxen Spor üyelik paketi ücreti 2023! ExxenSpor üyelik fiyatları
Exxen Spor üyelik paketi ücreti 2023! ExxenSpor üyelik fiyatları