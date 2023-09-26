Güven Bana: Komedi Dolu Macera 13 Ekim'de Vizyonda!

Aytaç Medya'nın yapımını üstlendiği, Aytaç Ağdağ ve Anıl Oğuz'un yapımcılığını üstlendiği, senaryosu ve yönetmenliği Selçuk Aydemir'e ait olan komedi filmi "Güven Bana," 13 Ekim tarihinde sinema salonlarında izleyicilerle buluşacak.

Film, tefeciye olan borçlarını ödemeye çalışırken başlarına gelen komik olayları konu edinen iki kardeşin macera dolu hikayesini anlatıyor ve seyircilere kahkahalarla dolu bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Filmin merak uyandıran unsurlarından biri de dram ağırlıklı projelerde görmeye alıştığımız Cihangir Ceyhan, Ufuk Bayraktar ve Pelin Karahan gibi değerli oyuncuların seyirciye ters köşe etkisi yaratacak kadar başarılı komedi performansları. Şimdiden sevenlerinde merak duygusu uyandıran, ‘Güven Bana’ filmiyle komediye göz kırpan bu üçlünün oyunculukları çok konuşulacak.

‘Güven Bana’nın yıldızlar geçidi kadrosunda Cihangir Ceyhan, Ufuk Bayraktar, Okan Cabalar, Erdal Özyağcılar, Özgür Emre Yıldırım, Pelin Karahan, Köksal Engür, Zihni Göktay, Serap Önder, Tuncay Beyazıt gibi değerli oyuncular yer alıyor.

‘Güven Bana’ 13 Ekim’de sinemalarda.