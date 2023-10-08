Güven Bana: Aytaç Medya'dan Yepyeni Bir Kahkaha Dolu Sinema Deneyimi!

Aytaç Medya tarafından üretilen, Aytaç Ağdağ ve Anıl Oğuz'un yapımcılığını üstlendiği, senaryo ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in gerçekleştirdiği 'Güven Bana' adlı film, 13 Ekim Cuma günü vizyona girecek. Sinema salonlarında izleyicileri kahkahaya boğacak olan bu filmde, her karakterin ayrı bir şekilde sevileceği ve izleyenleri güldüreceği vaat ediliyor.

Senaryosunu ve yönetmenliğini komedinin usta ismi Selçuk Aydemir’in üstlendiği filmde ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar ters köşe bir rolle seyircileri şaşırtırken aynı zamanda karakterin kurnazlığıyla çok konuşulacak. ‘Güven Bana’ Yılmaz karakteriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Bayraktar, gözü kara ve heyecanlı halleriyle filmin mihenk taşı olacak.

Dayılarından aldıkları sahte para yüzünden başlarını belaya sokan iki kardeşin hikayesini anlatan filmde kuzenler de karşı karşıya gelecek.

‘Güven Bana’ filminin kadrosunda; Cihangir Ceyhan, Ufuk Bayraktar, Okan Cabalar, Erdal Özyağcılar, Özgür Emre Yıldırım, Pelin Karahan, Köksal Engür, Zihni Göktay, Serap Önder, Tuncay Beyazıt gibi değerli oyuncular yer alıyor.

Güven Bana 13 Ekim Cuma günü vizyondaki yerini alıyor.