Güldür Güldür Show'un Heyecanla Beklenen 11. Sezonu Yaklaşıyor! Yeni Sezon Fragmanı Yayınlandı

SHOW TV ekranlarının en beğenilen komedi programlarından biri olan Güldür Güldür Show, 11. sezonu ile yine izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Her sezonu ile milyonlarca izleyiciyi kahkahaya boğan bu benzersiz program, yeni bölümleri ile cumartesi akşamlarınızı daha da neşelendirecek.

Güldür Güldür Show 11. Sezon Yenilikleri

Yapımcılığını BKM'nin gerçekleştirdiği ve ekranların sevilen programı Güldür Güldür Show, yeni sezon tanıtımını izleyicileriyle paylaştı. Bu tanıtım, izleyicilerin merakla beklediği yeni sezon hakkında ipuçları sunuyor. 7'den 70'e tüm izleyicilerin beğenisiyle takip ettiği program, yeni sezonuyla kahkahaları yine zirveye taşıyacak.

Efsane Kadro, Yine Sahne Alıyor

Güldür Güldür Show, kahkaha dolu skeçleriyle ekran klasiği olmayı başardı. Sevilen kadrosu ile bu başarısını sürdüren program, yeni sezonunda da eğlenceye hız kesmeden devam edecek.

11. Sezon Ne Zaman Başlıyor?

Güldür Güldür Show'un merakla beklenen 11. sezonu, Cumartesi akşamı saat 20.00'da Show TV ekranlarında olacak. Kahkaha tufanı yeni sezon ile yine evlerimize konuk olacak.

Yeni Sezonun Fragmanı

Güldür Güldür Show'un yeni sezon tanıtım videosu, programın resmi web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında izleyicilerin beğenisine sunuldu. Yenilenen kadro, skeçler ve sürpriz konuklarla dolu bu tanıtım, yeni sezona dair beklentileri daha da yükseltti.