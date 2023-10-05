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Güldür Güldür Show Başlıyor!

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Güldür Güldür Show Başlıyor!
Yapımını BKM’nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran ‘Güldür Güldür Show’ kahkaha dolu on yılın ardından 11.sezonuyla Show TV ekranına gelmeye hazırlanıyor. Rekorlarına rekor ekleyen ‘Güldür Güldür Show’ gündem yaratan skeçleri ve fenomen karakterleriyle ekranda kahkahanın tek adresi olmaya devam ediyor.

Yapımını BKM’nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran ‘Güldür Güldür Show’ kahkaha dolu on yılın ardından 11.sezonuyla Show TV ekranına gelmeye hazırlanıyor. Rekorlarına rekor ekleyen ‘Güldür Güldür Show’ gündem yaratan skeçleri ve fenomen karakterleriyle ekranda kahkahanın tek adresi olmaya devam ediyor.

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3 YENİ İSİM KADROYA EKLENDİ

‘Güldür Güldür Show’un yıldız isimlerle dolu kadrosuna yeni isimler eklendi. Ayça Koptur ve Fatih Öztürk skeçlerdeki yerini alırken Nazmi Sinan Mıhçı ise ‘Dayı’ kuklasıyla programa eğlenceli bir renk katacak.

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Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da Alper Kul, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Uğur Bilgin, Aylin Kontente, Erdem Yener, Mahir İpek , Aziz Aslan, Özgün Aydın, Açelya Topaloğlu, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı, Toygan Avanoğlu, Özgün Bayraktar, Ayça Koptur, Fatih Öztürk, Nazmi Sinan Mıhçı, Hasibe Özlem Eren yer alıyor.

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‘Güldür Güldür Show’ 11.sezonuyla 14 Ekim Cumartesi akşamı Show TV’de ekrana gelecek.

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Kaynak:Haber Kaynağı

Tv-dizi-sinema-tiyatro
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