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Gelinim Mutfakta Hilal neden diskalifiye oldu? 2023 Gelinim Mutfakta neden yok?

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Gelinim Mutfakta Hilal neden diskalifiye oldu? 2023 Gelinim Mutfakta neden yok?
Gelinim Mutfak programında haftanın dördüncü gününde şok bir gelişme yaşandı. Yarışmacılardan Gelinim Mutfakta Hilal ve kayınvalidesi Arzu hanımın programda yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti.

GELİNİM MUTFAKTA HİLAL NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Gelinim Mutfakta 1259. Bölümde yarışmaya yeni katılan Hilal ve kaynanası, yönetimin aldığı karar ile diskalifiye edildiler.
Diskalifiye edilen yarışmacılar hakkında Nursel Ergin şu açıklamayı yaptı: Hilal gelin ve kayınvalidesi Arzu hanım düne kadar aramızdaydı. Yarın da bir eleme var. Ne yazık ki dünkü çekimlerden sonra bir tatsızlık yaşadık maalesef. Bu olaylardan ötürü gelinimiz Hilal ve Arzu kayıvalidemiz Gelin Mutfakta'dan diskalifiye edilmiştir."

YENİ İSİMLER PROGRAMA DAHİL OLDU

Gelinim Mutfakta Hilal'in yerine dahil olan yeni yarışmacı ise Gizem Kasacı ve kayınvalidesi Filiz Kasacı oldu.

Kaynak:Haber Kaynağı

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