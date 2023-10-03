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Gelinim Mutfakta 3 ekim çeyrek altını kim kazandı?-Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

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Gelinim Mutfakta 3 ekim çeyrek altını kim kazandı?-Gelinim Mutfakta puan durumu ne?
Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta! Gelinlerin pişirdiği yemekleri kayınvalidelerin tattığı programda kazanan gelinin altın bilezikleri alacak. En düşük puan alan gelin ise kayınvalidesiyle vedalaşacak. Gelinim Mutfakta'da 3 Ekim'de yaşananları ve puan durumunu öğrenmek için haberimizi okuyun!

Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta! Gelinlerin pişirdiği yemekleri kayınvalidelerin tattığı programda kazanan gelinin altın bilezikleri alacak. En düşük puan alan gelin ise kayınvalidesiyle vedalaşacak. Gelinim Mutfakta'da 3 Ekim'de yaşananları ve puan durumunu öğrenmek için haberimizi okuyun!

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim Yeşim oldu.

DÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 2 Ekim Pazartesi günü en yüksek puanı toplayan gelin Tuğba oldu ve çeyrek altını kazandı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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