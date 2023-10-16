Gelinim Mutfakta 16 ekim çeyrek altını kim kazandı? | Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

"Gündüz kuşağının popüler programlarından Gelinim Mutfakta, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Gelinlerin mutfakta yarıştığı, kayınvalidelerin lezzet deneyimlediği bu rekabet dolu programda, hangi gelinin ödül kazandığı büyük bir merak konusu. Altın bileziklerin sahibi olacak gelin seçilecek, en düşük puan alan gelin ise kayınvalidesiyle vedalaşacak.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? |

Gelinim Mutfakta'nın 1236. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazanacak? 16 Ekim Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 16 EKİM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi ve çeyrek altını kazanan ismi 16 Ekim Pazartesi günü yayınlanacak olan bölümde açıklanacak.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI CUMA GÜNÜ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 13 Ekim Cuma günü en yüksek puanı alan ve çeyrek altının sahibi Cansu gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 9-13 Ekim haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Yeşim gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 16 EKİM PUAN DURUMU

Yeşim (Beyhan'ın gelini) : -

Tuğba (Gönül'ün gelini) : -

Cansu (Müslime'nin gelini) : -