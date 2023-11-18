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GAİN’in Yeni Dizisi Mahsun J. Sete Çıktı

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GAİN’in Yeni Dizisi Mahsun J. Sete Çıktı
GAİN’de izleyiciyle buluşacak olan BKM Mutfak yapımı “Mahsun J.” dizisinin çekimleri 17 Kasım itibarıyla başladı.

Toplam sekiz bölümden oluşacak dizide Röportaj Adam lakabıyla tanınan, sosyal medyada paylaştığı videolarla milyonlara ulaşan ve son olarak “İllegal Hayatlar” filmiyle gişede büyük başarı elde eden Mahsun Karaca, başkarakter Mahsun’u canlandırıyor.

Kimsenin hayatından memnun olmadığı bir dünyada para için kimin, neyi, ne kadar yapabileceğini sorgulayan bir modern zaman hikâyesi olan Mahsun J., mutluluğu kovalayan kalabalıklar içinde Mahsun ve yakın arkadaşı Leyla’nın sıra dışı ve mizah dolu hikâyesini izleyiciyle buluşturacak.

Gibi ve Dünya Bu’nun yönetmeninden yepyeni bir komedi

Yönetmen koltuğunda “Gibi” dizisinin ilk iki sezonunu ve “Dünya Bu” dizisini yöneten Ömer Sinir’in oturduğu “Mahsun J.”nin senaryosunda ise Öğünç Ersöz imzası bulunuyor.

Mahsun J.’nin kadrosunda Mahsun Karaca’nın yanı sıra; Eda Akalın, Mehtap Özdemir, Engin Yüksel, Tuğçe Yolcu, Yosi Mizrahi, Ayça Damgacı, Fikret Urucu yer alıyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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