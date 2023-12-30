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Gaddar dizisinin afişi yayınlandı

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Gaddar dizisinin afişi yayınlandı
Ay Yapım’ın başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak’ı buluşturan yeni dizisi ‘Gaddar’ın afişi yayınlandı. Çok yakında FOX’ta ekranlara gelecek dizi ilk tanıtımıyla da tüm dikkatleri üzerine çekti.

Birbirinden farklı tarzda dizileri izleyicilerle buluşturan Ay Yapım’ın yeni dizisi ‘Gaddar’ çok yakında FOX’ta seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak’ın yer aldığı Erdal Özyağcılar, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Neslihan Yeldan, Fatih Berk Şahin, Aytek Şayan, Musab Ekici ve Uğur Yıldıran gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan dizinin afişi yayınlandı. Senaryosunu Hürer Ebeoğlu’nun kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk’ün oturduğu dizi konusu ve oyuncu kadrosuyla merakla bekleniyor.

Çağatay Ulusoy’u uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına döndüren ve geçtiğimiz haftalarda ilk tanıtımıyla büyük beğeni toplayan ‘Gaddar’ dizisi, Dağhan’ın bir anda tepetaklak olan hayatının içinde gaddara dönüşüm hikayesini konu alıyor.

Güçlü hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla ‘Gaddar’ çok yakında FOX’ta!

Kaynak:Haber Kaynağı

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