Ezber Bozan bir mücadelenin hikayesi kuş uçuşu, ikinci sezonuyla 14 aralık'ta netflix'te!

Başrollerini Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol’un paylaştığı Kuş Uçuşu’nun ilk sezonunda yaşanan fırtınanın yıkımına uğrayan her şey yeni baştan inşa ediliyor. Büyük bir hırsla istediklerini nihayet avuçlarının içine alan Aslı, hayallerini kurduğu koltuğu doldurmanın gereklilikleri ve beraberinde gelen gerçek sorumluluklar ile yüzleşiyor. Tahtını tecrübesiz bir kuşa kaybeden Lale ise sahip olduğu gücün ardında kaybettiklerini Kenan’ın da desteğiyle yeniden aramaya başlıyor ve hikaye bambaşka yerlere uzanıyor.

Ormanın değişmez kanunlarını baştan yazan Kuş Uçuşu, yeni sezonuyla 14 Aralık’ta tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te.