Exxen Spor üyelik paketi ücreti 2023! ExxenSpor üyelik fiyatları

Manchester United Galatasaray karşılaşmasını Exxen üzerinden canlı izlemek isteyenler için "Exxen tek maç satın alma var mı?" sorusu oldukça önemli. Şampiyonlar Ligi A Grubu mücadelesinde sarı kırmızılı temsilcimiz İngiliz devi Manchester United'a konuk olacak. Exxen spor üyelik paketlerinin reklamlı ve reklamsız fiyatları bulunuyor.

EXXEN TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

Exxen’de tek maçlık üyelik paketi bulunmuyor. Exxen Spor’da kullanıcılara reklamlı ve reklamsız olarak iki farklı seçenek sunuluyor.

Kullanıcılar aylık veya sezonluk olarak paketleri satın alabiliyor. Son olarak Exxen dijital platformu ücretlerine Ağustos ayında zam gelmişti.

EXXEN SPOR ÜYELİK PAKETİ NE KADAR?

Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Kupası ve Konferans Ligi’ni seyretmek isteyenler için Exxenspor aylık ücreti 157,08 TL olarak belirlenmiştir.

Exxenspor paketi satın alanlar Avrupa Kupaları mücadelesinin yanı sıra Hollanda Ligi ve Suudi Arabistan Pro Ligi’ni takip edebiliyor. İşte, güncel Exxen üyelik paketleri;

Normal dijital platform ücreti reklamlı aylık 84,50 TL

Yıllık 70,40 TL x12

Reklamlı Exxen Spor paketi aylık 157 TL

Reklamsız Exxen Spor aylık paket 184 TL